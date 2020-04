Reggio Calabria. Con determina n.720 del 08/04/2020 pubblicata sul sito dell’ente in data 10/04/2020 sono stati acquistati dei DPI (mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, guanti medicali in nitrile, tute di protezione individuale monouso in TNT), (per un importo di € 10.000, diecimila, somme facenti parte del fondo di mutuo soccorso alimentato da donazioni e atti di liberalità di privati per la gestione dell’emergenza Covid-19), da fornire ai dipendenti comunali (tra i quali la Polizia Municipale e altri dipendenti che svolgono attività lavorativa in presenza) e al gruppo di Protezione Civile Comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria durante le loro attività lavorative.

Tuttavia, risulta alla Segreteria Generale Cisl FP di Reggio Calabria e al Coordinamento Regionale Polizie Locali Cisl FP Calabria. che a tutt’oggi, tali dispositivi, benché già nella disponibilità dell’Amministrazione, non siano stati consegnati ai dipendenti sopraindicati nonostante il Sindaco, come pubblicizzato in uno dei suoi tanti video pubblicati sul profilo Facebook, li abbia distribuito ad altri lavoratori non dell’Ente (pur meritevoli di tutela, sia inteso), nonché, sembrerebbe pure, ad alcuni cittadini, parte dei DPI acquistati dall’Amministrazione Comunale.

In questa fase emergenziale l’Amministrazione avrebbe dovuto, da legge (D.lgs. 81/2008) nonché da disposizioni vigenti in materia di tutela dei lavoratori impegnati a contrastare la diffusione nel Paese del virus Covid-19, assegnare i relativi DPI (Disposizioni di Protezione Individuale), con frequenza quasi giornaliera, mascherine, guanti ed eventualmente tute monouso in caso di operazioni quali T.S.O., ma i lavoratori, a causa dell’atavico disinteresse per il Settore della Polizia Locale da parte dell’Ente, sono stati costretti a provvedere all’acquisto a spese proprie e anche a prezzi purtroppo esorbitanti di tali DPI, anche on line, e a ricevere un certo numero di mascherine da parte di imprenditori privati, cui va il ringraziamento dei dipendenti e della scrivente Organizzazione Sindacale.

Visualizzando i vari video del Primo Cittadino in cui lo si vede girare per le strade distribuendo mascherine ai cittadini, definendole un OMAGGIO DEL SINDACO, ci si chiede, “saranno forse le famose mascherine acquistate con la suddetta determina e che dovevano essere destinate ai lavoratori?”, se così fosse, ricordiamo che quei soldi “pubblici” erano vincolati, e servivano a fornire i lavoratori dell’Ente dei DPI.

Sì chiede, pertanto, al Sindaco Avv. Falcomatà di voler indicare i motivi della mancata consegna di tali dispositivi agli appartenenti alla Polizia Locale che quotidianamente sono impegnati sul campo per affrontare l’emergenza da Covid19 a rischio della loro salute.

Si chiede, altresì, al Sindaco di fornire con urgenza ai dipendenti della Polizia Locale i necessari dispositivi di protezione acquistati (mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, guanti in nitrile e tute monouso), dato peraltro che la Cisl FP ha inviato all’Amministrazione più e più volte lettere per mettere in atto tutte le tutele necessarie per la salute dei lavoratori.

Il Coordinatore Regionale

Polizie Locali Cisl FP Calabria

Dott. Giuseppe Falcone

Il Segretario Generale Cisl FP

Reggio Calabria

Dott. Vincenzo Sera