Utilizzare guanti e mascherine

Tutti i cittadini che devono uscire dalla propria abitazione per fare la spesa devono necessariamente utilizzare la mascherina chirurgica e i guanti. Molti supermercati hanno imposto la regola di indossare la mascherina prima di entrare al supermercato, è possibile cercare i supermercati in zona che offrono ai propri clienti la possibilità di ottenere all’ingresso guanti monouso, gel disinfettante e mascherine da utilizzare durante la spesa.

Si raccomanda di non prendere il cibo non confezionato, come la frutta o la verdura, con i guanti monouso utilizzati per prendere altre confezioni. È consigliabile indossare i guanti di plastica offerti gratuitamente dal supermercato.

Resta fondamentale la regola di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri clienti e dal personale del supermercato.