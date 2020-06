Cosenza è una città meravigliosa: ricca di suggestioni storiche e in grado di offrire una qualità della vita superiore rispetto a moltissimi altri centri urbani del Sud Italia. I motivi che possono spingere ad acquistare casa a Cosenza dunque possono essere diversi, ma quel che è certo è che questo è il periodo migliore per investire nel mercato immobiliare. I prezzi delle case a Cosenza infatti sono in calo e si possono concludere dei grandi affari, approfittando di occasioni che probabilmente entro la fine dell’anno non saranno più disponibili.

Questa città è particolarmente interessante anche dal punto di vista turistico e sono diverse le persone che cercano appartamenti in affitto, in tutte le stagioni dell’anno. Acquistare un immobile a Cosenza può dunque rivelarsi un’ottima occasione per coloro che hanno del capitale da investire. Vediamo però quali sono le zone migliori della città per comprare casa.

Centro storico: la zona migliore per un investimento

Il centro storico della città è senza dubbio la zona migliore, sia per vivere che per investire nel mercato immobiliare. Se quindi l’intenzione è quella di acquistare casa per poi affittarla a turisti o gente del luogo, il centro è sicuramente il quartiere più interessante perché si possono ricavare degli ottimi guadagni. Naturalmente, come avviene in tutte le città, anche a Cosenza il prezzo degli immobili ubicati nel centro storico è più elevato rispetto a quelli che si trovano in zone più periferiche. È tuttavia superiore anche il canone d’affitto che si può chiedere agli inquilini, dunque non conviene scartare a priori questa zona. Sono soprattutto i bilocali in vendita a Cosenza ad essere particolarmente richiesti, dunque vale la pena puntare su questa tipologia di appartamenti se si intende investire e porre in affitto il proprio immobile.

Nel centro storico se ne possono trovare moltissimi, ma conviene sempre affidarsi ad un’agenzia perché concludere trattative private potrebbe rivelarsi alquanto rischioso.

Borgo Partenope: la zona perfetta per vivere

Chi è in cerca di una casa a Cosenza per trasferirsi e andarci a vivere, allora dovrebbe prendere in considerazione la frazione di Borgo Partenope, situata in collina nella parte meridionale della città. Si tratta di una zona decisamente tranquilla, perfetta per una famiglia con bambini anche perché immersa nel verde e non eccessivamente distante dal centro di Cosenza.

Il costo degli immobili a Borgo Partenope è sicuramente competitivo e molto più basso rispetto a quelli del centro storico ed è anche per questo motivo che molte persone scelgono questa zona. Qui non si trovano solamente appartamenti ma anche villette e case con giardino. Il prezzo medio è di 800 euro al metro quadro, che è pochissimo se confrontato con i 1.400 euro necessari per acquistare un immobile nel centro storico di Cosenza.

Naturalmente, questa zona è meno gettonata dal punto di vista turistico. È l’ideale per chi intende acquistare casa e andarci a vivere ma non per coloro che vogliono fare un investimento da mettere a reddito. In tal caso, conviene ancora rimanere nei pressi del centro storico della città.