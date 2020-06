SAN GIOVANNI DI GERACE – Poste Italiane e il territorio, un connubio che resiste nel tempo. Per raccontarlo, anche ai tempi difficili della pandemia da Coronavirus, abbiamo deciso di addentrarci nel lavoro quotidiano di chi sta dietro ad uno sportello postale, a presidio di un servizio essenziale, e di chi del territorio ne conosce ogni angolo perché quotidianamente recapita lettere, raccomandate e pacchi. E’ così anche a San Giovanni di Gerace, piccolo centro collinare di circa 400 abitanti che si affaccia sul mare Jonio. «Sono state settimane difficili – racconta la direttrice dell’Ufficio Postale, Tiziana Surace – ma devo dire che i cittadini hanno risposto con senso di responsabilità, consapevoli che le misure di prevenzione fossero assolutamente necessarie per contrastare la diffusione del virus».

Ora che il peggio sembra passato, i clienti continuano a rispettare il distanziamento necessario, indossano rigorosamente la mascherina ed accedono dentro l’ufficio ordinatamente ed uno alla volta. Dello stesso avviso è anche il portalettere che ha continuato a garantire il servizio tra campagne e frazioni e anche nel centro abitato cittadino. “Abbiamo dovuto adattarci alle nuove regole sulla consegna – spiega Andrea Palermo – e soprattutto limitarci a quelle che erano le relazioni con i nostri clienti”. Il portalettere, a queste latitudini, dove le persone che popolano i centri abitati sono davvero poche, diventa un punto di riferimento soprattutto per i più anziani che vivono da soli. A San Giovanni di Gerace, come nei vicini centri abitati di Grotteria, Martone,

Mammola e Gioiosa Jonica gli uffici postali hanno continuato a lavorare grazie all’impegno dall’azienda che da subito ha fornito gli strumenti necessari per mettere in sicurezza dipendenti e clienti.

«E’ decisamente apprezzabile l’impegno che Poste italiane ha dimostrato durante questi mesi difficili alle piccole comunità» – dice il sindaco Giovanni Pittari, ex dirigente scolastico in pensione. «Un segnale chiaro – continua il primo cittadino – che conferma le scelte che l’amministratore delegato Del Fante ha voluto prendere nei confronti di noi sindaci lo scorso ottobre a Roma, a tutela delle fasce di popolazioni più deboli che necessitano attenzione e risposte adeguate». E proprio da San Giovanni di Gerace, Poste italiane ha lanciato il suo segnale concreto a tutto il territorio in termini di miglioramento dei servizi offerti, installando uno sportello automatico Atm, per poter prelevare denaro contante con Carte Postamat e Libretto, attivando un servizio Wi-fi gratuito e un nuovo

sistema di video sorveglianza nell’Ufficio Postale.