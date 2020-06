Da anni ormai siamo bombardati di informazioni sul risparmio energetico di alcuni elettrodomestici. Eppure, forse non ci fermiamo abbastanza a riflettere sul fatto che dei buoni elettrodomestici, insieme ad altri dispositivi, potrebbero aiutarci a risparmiare davvero molto denaro, ma anche a salvare l’ambiente.

Ridurre i nostri consumi, infatti, non significa solo abbattere i costi sulla bolletta, ma anche consumare meno energie, fossili o rinnovabili che siano. In questo articolo vedremo insieme come, con pochi semplici trucchi, è possibile programmare una casa che sia pienamente efficiente dal punto di vista energetico.

Dal riscaldamento centralizzato al termostato wifi

La maggior parte dei condomini italiani gestisce il riscaldamento in modo centralizzato, con i termosifoni che si accendono alla stessa ora in tutti gli appartamenti, in mesi dell’anno predeterminati dal comune. Sventuratamente, questi orari e queste date raramente tengono conto del fatto che le stagioni, ma anche i nostri orari, sono cambiati. Questo significa ad esempio avere il termosifone acceso ad Ottobre quando fuori ci sono ancora più di 20 gradi. Ma anche una casa che siriscalda alle 18, quando tutti sono ancora in ufficio. Decisamente un inutile spreco di calore, che per di più pesa sulle spese condominiali.

Per ovviare a questo problema, è possibile rendere autonomo il proprio impianto di riscaldamento, e installare il miglior termostato wifi che accenda il riscaldamento solo quando la temperatura scende sotto il limite da voi impostato. I termostati wifi possono essere pre impostati con il timer, ma anche regolati da remoto, così che possiate trovare la casa calda nel caso di un rientro anticipato non previsto.

E non disperdiamo il calore

Per rendere più efficace l’attività del nostro termostato wifi, sarebbe buona norma adottare degli accorgimenti che evitino la dispersione del calore e l’ingresso di inutili spifferi freddi. Installare finestre con paraspifferi, e foderare l’interno della porta con dei gommini, è un investimento che nel lungo periodo ripaga in termini di risparmio. Una casa ben chiusa infatti si scalda più facilmente e resta calda più a lungo, rendendo spesso inutile il ricorso ai caloriferi.

Inoltre, sempre grazie al termostato wifi, possiamo scegliere di riscaldare solo le stanze in cui effettivamente passiamo del tempo in un determinato momento, ad esempio la camera da letto di sera, o la cucina a ora di cena. Anche in questo caso è sufficiente chiudere le porte per garantirsi un ambiente confortevole senza sprechi.

Evitiamo di tenere acceso ciò di cui non abbiamo bisogno

Sappiamo bene che i caricabatterie dei cellulari consumano energia anche se non stanno ricaricando. O che i televisori in stand by continuano a consumare anche se ci sembrano spenti (leggi qui). Tuttavia, non ce ne preoccupiamo eccessivamente, convinti come siamo che un piccolo led verde non può poi consumare così tanto.Così non è, tutti i device consumano energia in grandi quantità se li lasciamo costantemente accesi.

Ovviamente prendere l’abitudine di spegnerli non è una cosa così immediata. Per questo possiamo aiutarci con degli smart plug, che ci consentono di collegare più dispositivi, e di spegnerli tutti con un unico gesto.Una mossa intelligente che, se accompagnata ad esempio all’uso delle lampadine a risparmio energetico, già di per se può fare la differenza sulla bolletta e sull’ambiente.

Sostituiamo progressivamente gli elettrodomestici con nuovi modelli a risparmio energetico

Secondo gli esperti dovremmo cambiare il nostro notebook ogni quattro anni. Il motivo? Non solo l’obsolescenza programmata, ma anche il fatto che i computer, invecchiando, tendono a consumare sempre più energia. Questo vale in realtà per tutti gli elettrodomestici. Ovviamente non ti suggeriamo di buttare tutto e acquistare nuovi prodotti a risparmio energetico. Anche buttare un prodotto quando è ancora funzionante è una scelta poco saggia, utile solo ad aumentare la quantità di immondizia che il pianeta fa già fatica a smaltire.

Tuttavia, quando qualcosa si rompe e non si può più riparare, o non è più conveniente farlo, anziché acquistare un modello obsoleto ormai in offerta, sarebbe saggio investire nell’ultimo modello. Oltre ad avere una tecnologia più avanzata dal punto di vista delle funzionalità, infatti, i modelli più innovativi sono anche potenziati dal punto di vista dell’efficienza energetica.

I trucchi per non sprecare l’acqua

Ora che abbiamo capito come risparmiare energia elettrica e calore, concentriamoci su uno dei beni che tendiamo a sprecare maggiormente: l’acqua. Tutti, o quasi, ci facciamo docce generose e lasciamo l’acqua aperta quando laviamo i piatti o ci laviamo i denti. Tutto questo non è necessario, e cambiare abitudini è davvero facile anche se, come tutte le cose, forse avremo bisogno di un certo periodo di tempo per abituarci.

Anzitutto, applichiamo ai rubinetti dei frangi getto che ne riducano la portata. In questo modo, anche se dovessimo dimenticare l’acqua aperta, ne uscirebbe comunque una quantità minore. Poi, impariamo la buona abitudine di chiudere i rubinetti quando ci insaponiamo o passiamo la spugna sui piatti. Utilizziamo, cioè, l’acqua solo quando è assolutamente necessaria, evitando di disperderne inutilmente preziosi metri cubi.

Una casa efficiente è davvero facile da realizzare

Come abbiamo visto, non è necessario intervenire con pannelli solari o vasche di compost sul balcone per avere una casa più economica ed ecosostenibile. Bastano invece piccole cose, dal termostato wifi al frangi getto, che non costano una fortuna ma possono farci risparmiare nel tempo delle somme di denaro considerevoli.