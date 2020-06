Villa San Giovanni – In data odierna il Sindaco f.f. Maria Grazia Richichi si è provveduto all’assegnazione delle deleghe agli assessori ed ai consiglieri. Recentemente le deleghe erano state azzerate dopo le surroghe di tre nuovi consiglieri in seguito alle dimissioni di tre eletti. “Si è deciso – si legge in una nota – di accorpare e razionalizzare le deleghe facendole il più possibile coincidere con le competenze dei settori amministrativi del Comune, così da creare una corrispondenza biunivoca fra politica che deve dare gli indirizzi e controllare gli uffici e settori che devono portare ad esecuzione gli atti gestionali. Si è voluto privilegiare le competenze e la professionalità degli assessori e dei consiglieri. In particolare i neosubentrati hanno avuto assegnate deleghe in linea con il loro impegno politico e sociale ovvero con l’esperienza professionale maturata. Così razionalizzata ed organizzata si ritiene che la funzione politico-amministrativa potrà essere più incisiva ed efficace. Al momento non si è voluto stravolgere l’equilibrio interno raggiunto che ha dato buoni risultati in questo momento di grave crisi dovuta all’emergenza sanitaria. Le scelte sono state condivise con tutta la maggioranza, gli assessori ed il Presidente del Consiglio ed ognuno dei consiglieri e degli assessori ha potuto scegliere le deleghe che meglio ritiene di portare avanti nell’interesse della Città”.

Di seguito il prospetto delle deleghe assegnate: