Molti di noi probabilmente hanno pensato di investire parte delle proprie risorse, senza però mai fare il passo dentro l’abisso, per mancanza di fiducia o semplicemente perché in circolazione esistono così tante informazioni che uno non sa neanche da dove iniziare. Per chi tra di noi è interessato al valore che ha un Bitcoin per esempio, ha cercato prima di tutto come ottenerne uno, qual è la maniera più redditizia per investire i propri soldi e ottenere qualche risultato positivo in poco tempo?

Mining

Decisamente il “mining” non è una delle soluzioni a breve termine più economiche e forse neanche così tanto breve. Minare Bitcoins o altre criptovalute comporta un investimento cospicuo nell’acquisto di schede video per non parlare dell’elettricità consumata dalle stesse per risolvere calcoli complicatissimi al fine di decifrare un Bitcoin, ovviamente più performante è la scheda meno tempo ci metterà per svolgere questi calcoli. Quindi sempre a seconda del valore di mercato di un singolo Bitcoin possiamo calcolare più o meno se vale la pena iniziare con un progetto simile oppure no, una scheda AMD Radeon 7 da 16GB costa circa €650. La fluttuazione infatti è incontrollabile, si possono tracciare picchi da 20k dollari che si dimezzano nel giro di 24 ore e in picchiata finiscono a 6k per poi stabilizzarsi per anni prima di riprendere la scalata come è successo nel 2017.

Trading

Il trading è un’ottima alternativa al mining. Anche in questo caso i rischi sono alti per chi vuole guadagnare dalla compravendita di cripto monete, ma a differenza del mining dove rimaniamo in possesso di materiale elettronico qua la nostra abilità sta nel intuire quando è il momento giusto per comprare o vendere.

Per prima cosa dobbiamo studiare e capire bene come funziona il mercato delle criptovalute e cosa vogliono dire tutte le sigle presenti all’interno dei grafici di andamento. Lo studio rappresenta la parte più importante dell’investimento, se abbiamo ricercato bene le nostre informazioni e ci mettiamo al passo con le notizie, potremmo quindi fare una previsione sull’andamento e decidere cosa fare.

Sembrano pochi passi per arrivare da 0 a 100 ed essere capaci di decidere quando fare la mossa giusta ma servono anni di pratica e studio. Il sangue freddo ed il tempo sono altri due fattori che incidono molto sulla nostra capacità di prendere una decisione. Come ogni investimento, dobbiamo decidere per quanto tempo vogliamo fare lavorare i nostri soldi, la cosa più intelligente da fare è quella anche di investire ⅓ delle nostre finanze. Questo mondo come abbiamo già accennato è molto volatile, si può guadagnare in poco tempo e perdere tutto anche in meno.

La scelta del broker, ovvero la piattaforma che ci permetterà di vendere e comprare, è decisiva perché vengono imposti limiti minimi di investimento, magari siamo obbligati ad avere 5k nel nostro account prima di poter fare qualsiasi azione. A volte viene limitata la vendita al ribasso perché decisamente molto più rischiosa (e proficua) rispetto a comprare al rialzo.

Per iniziare questa avventura mi sono affidato a Bitvavo, una piattaforma completa e semplice da usare anche per chi è alle prime armi. Gli strumenti per fare trading sono completi e utili per svolgere il lavoro, le tariffe sono probabilmente le più competitive in tutta Europa, dato che il target e la sede sono prettamente europei. Bitvavo si dedica unicamente allo scambio delle monete cripto, attraverso la piattaforma e app disponibile su Android e iPhone possiamo scambiare oltre 50 criptovalute distinte o anche semplicemente archiviare nel wallet le monete in nostro possesso. Oltre ad un sito ed app completamente in Italiano, Bitvavo mette a disposizione il massimo nel settore sicurezza per le transazioni e wallet presenti nella nostra sezione utenti come l’accesso 2FA, archiviazione offline. A disposizione c’è anche una API che serve ai trader più esperti per implementare la precisione del proprio lavoro.

Indistintamente dal tipo di piattaforma che scegliete, cercate qualcosa che sia compatibile con il vostro flusso di lavoro e dove le condizioni siano ben specificate, oltre al fatto che dovrebbe essere il più user friendly possibile dovete trovare un broker che vi dia sicurezza di investimento e gli strumenti adatti dove poter prendere le vostre decisioni.