L’amore per il gambling accomuna giocatori di tutte le latitudini, coinvolgendo appassionati di scommesse sportive, lotterie e giochi da casinò, con una sempre maggior utilizzo delle piattaforme online.

Un passatempo che unisce tutto il mondo ma che si differenzia per quanto riguarda i gusti e la spesa che mediamente i giocatori investono all’anno. La palma d’oro dei giocatori più avvezzi al gambling, probabilmente perché le vincite non vengono tassate, la conquistano gli australiani con 1.200 dollari a testa l’anno spesi principalmente in slot machine, casinò, scommesse e le lotterie.

Negli altri due gradini del podio si trovano Singapore dove, nonostante vi siano diverse restrizioni, si spendono 1.100 dollari l’anno e al terzo posto l’Irlanda in cui, complice la recente apertura dei casinò online, si spendono 600 dollari pro capite all’anno, gran parte dei quali in scommesse sulle corse dei cani, una storica passione degli irlandesi.

Seguono il Canada con 570 dollari spesi all’anno da 3 canadesi su 4 almeno una volta all’anno con una predilezione per lotteria, casinò e poker online, e la Finlandia, con 560 dollari di spesa media pro capite perlopiù spesi da over 65.

Passata la metà classifica troviamo il nostro Paese, dove si spendono in media 517 dollari a testa durante i 12 mesi dell’anno nei giochi più disparati: poker, casinò, scommesse sportive, ma anche giochi a vincita istantanea come i Gratta e Vinci, sia su piattaforme online, in costante crescita e dove sono reperibili informazioni su come giocare al casinò online, sia nei nostri noti casinò fisici.

Nella parte bassa della top ten troviamo due paesi in cui vigono forti restrizioni al gambling: Hong Kong, dove si spendono 500 dollari pro capite nonostante vi sia un unico operatore autorizzato e la Norvegia con 448 dollari a testa e soli due operatori che possono offrire giochi a soldi veri. Chiudono la classifica Grecia e Spagna con rispettivamente 420 e 418 dollari spesi pro capite, una cifra quasi identica ma spesa in modo differente: nel paese ellenico non si disdegnano i giochi da casinò online e il poker online, anche sono le lotterie nazionali in cima alle preferenze, mentre in terra spagnola spopolano scommesse sportive e in particolare quelle sulla Liga.

La costante crescita di questa forma di passatempo è certamente dovuta alla sempre maggiore diffusione di piattaforme online che consentono in ogni momento e in ogni luogo di accedere ai propri giochi preferiti. La predilezione per il virtuale rispetto al concreto è, infatti, legata all’accessibilità e alla velocità: i siti di gambling online sono sempre disponibili e per concedersi un attimo di relax non è necessario spostarsi fisicamente né preoccuparsi di indossare abiti adeguati al tipo di struttura presso la quale ci si reca.

Per giocare al casinò online è infatti sufficiente registrarsi su una piattaforma certificata AAMS e aprire un Conto Gioco, potendo così beneficiare, nella maggior parte dei casi, di un bonus di benvenuto, spesso anche sostanzioso.

Una volta registrati, la varietà di giochi del Casino online permette di scegliere quello più adatto alle proprie esigenze: slot machine, blackjack, roulette, video poker, giochi da tavolo ma anche lotto e superenalotto e scommesse sportive.

Un’esperienza del tutto realistica, accessibile in piena sicurezza dovunque ci si trovi.