Reggio Calabria – Dal 30 giugno è “finalmente” in distribuzione il n.163-164 [luglio-dicembre 2019] di “Calabria Sconosciuta”, Rivista trimestrale di cultura e turismo fondata nel 1978 da Giuseppe Polimeni. La pubblicazione è stata effettuata in considerevole ritardo causa emergenza Covid 19.

La copertina della Rivista è dedicata al “Puntone del Castello” di Africo (RC) – Foto di Alfonso Picone Chiodo.

In questo numero segnaliamo, tra gli altri, gli articoli di Franco Emilio Carlino “Genealogia e storia della nobile famiglia Montalti di Rossano”, di Gaetano Pugliese “L’Eros nella cultura popolare”, di Franco Mosino “Quando sono arrivati i cinesi in Calabria”, di Luciano Schepis “Origine dei Normanni in Calabria” e di Nicola Messina “Scoperto l’autore di un dipinto settecentesco nella chiesa Santa Madre di Portosalvo a Cannitello” saggio scritto sulle scoperte sul nome del pittore, Francesco Solimena (1657-1747), sulla data del quadro 1746 e sulla identificazione del Balì Francesco Parisio raffigurato sul dipinto oggi custodito nella chiesa parrocchiale di Cannitello.