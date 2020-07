Negli ultimi anni sempre più persone scelgono di noleggiare un’auto a lungo termine piuttosto che acquistarne una nuova. Si tratta di una tendenza molto diffusa, che ormai ha preso piede anche tra i privati e non solo tra i professionisti e le aziende. In molti tuttavia si chiedono se effettivamente valga la pena optare per il noleggio a lungo termine: è davvero così conveniente? Quali sono i vantaggi? Oggi faremo un po’ di chiarezza, andando a vedere nel dettaglio come funziona questa formula e in quali casi si rivela la scelta più conveniente.

Come funziona il noleggio a lungo termine

La formula del noleggio a lungo termine è una validissima alternativa all’acquisto di un’auto ed è per questo motivo che sta riscuotendo un grandissimo successo. Tale formula permette di avere un veicolo nuovo a propria esclusiva disposizione per un periodo di tempo variabile, che si sceglie al momento del contratto e che solitamente va da un minimo di 36 ad un massimo di 60 mesi. Un tempo per il noleggio lungo termine Milano e Roma erano le uniche città in grado di offrire un’ampia scelta di veicoli. Oggi però le cose sono cambiate ed esistono portali come brumbrum che permettono di noleggiare il veicolo che si preferisce indipendentemente dalla propria città di residenza. L’auto viene infatti consegnata in qualsiasi parte d’Italia.

Il noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un canone fisso mensile, che però include praticamente tutte le spese che altrimenti andrebbero sostenute a parte come assicurazione, bollo, cambio gomme e via dicendo.

I vantaggi del noleggio a lungo termine: conviene davvero?

La formula del noleggio a lungo termine è sempre più gettonata perché effettivamente in molti casi è realmente conveniente. Tutte le spese extra legate al veicolo e alla sua manutenzione sono infatti comprese nel canone mensile fisso da corrispondere e questo è senza dubbio il maggior vantaggio. Si sa esattamente quanto si andrà a spendere nell’arco di un anno, perché l’unico costo che rimane escluso è quello relativo al carburante.

Un altro vantaggio di questa formula è che si può avere a disposizione un veicolo nuovo di zecca senza esserne proprietari. Questo significa che non ci si deve preoccupare della svalutazione dell’auto e che nel giro di pochi anni la si può sostituire con il modello più recente.

Questa formula è quindi effettivamente conveniente, ma in alcuni casi lo è sicuramente di più.

Noleggio a lungo termine: fa al caso tuo?

La formula del noleggio a lungo termine è vantaggiosa in tutti i casi, ma risulta particolarmente conveniente per coloro che desiderano guidare veicoli di alto livello. L’acquisto di un’auto nuova infatti è spesso difficile da sostenere, mentre con questa formula è sufficiente corrispondere un canone mensile. Non si devono dunque chiedere finanziamenti in banca, il che è un altro vantaggio non da poco.

Il noleggio a lungo termine fa al caso tuo se non vuoi correre rischi acquistando un’auto usata, se nn hai la liquidità per comprarne una nuova e se vuoi sapere esattamente quanto ti costerà il tuo veicolo.