Reggio Calabria – Il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 20 luglio alle ore 11.00, in videoconferenza, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

surroga consigliere Nicola Paris, dimissionario; ricollocazione chiosco uso rivendita bar-tabacchi presso il lungomare Falcomatà di Reggio Calabria – ditta Nicoletta Latella; approvazione regolamento per la formazione di un elenco di imprese qualificate nell’ambito delle attività/servizi/forniture da svolgere all’interno della struttura teatrale comunale “Francesco Cilea”; accordo di gemellaggio istituzionale tra il Comune di Reggio Calabria e la città di Taverna; riconoscimento debiti fuori bilancio mese dicembre 2019; riconoscimento debito fuori bilancio a seguito della sentenza 720-10-2018 Manti Antonino – avv. Greco; Riconoscimento debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tar n. 292/2019 a favore di Rosa Natalia Musolino; riconoscimento debiti fuori bilancio scaturente da sentenze Tar a favore di Giuseppe Maurici; settore patrimonio ed Erp – riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett a, dlgs n. 267/2000 – condominio “Pacro” via Missori n. 25- sentenza RG n. 199/2019.

Nel caso in cui la seduta dovesse andare deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio comunale si riunirà, in seconda convocazione, il giorno 21 luglio alle ore 12:00.