Scilla – Nella rinomata località turistica dello Stretto di Messina il coordinatore regionale ing. Francesco Stinà del movimento politico Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia, ha nominato coordinatore provinciale per la Provincia di Reggio Calabria l’avvocato Antonio Circosta noto e stimato professionista il cui curriculum vanta lusinghiere e consolidate affermazioni sia in ambito nazionale che internazionale quale fondatore dello studio legale AC Law Firm International con una fitta attività intraprese nelle relazioni internazionali in molteplici paesi sia Europei che extra UE. Lo stesso ha ricoperto e ricopre importanti ruoli in diverse organizzazioni internazionali pubbliche e private in materia di internazionalizzazione e di promozione.

La nomina del neo Coordinatore Provinciale è motivo d ‘orgoglio per la comunità militante di destra che ha individuato nel noto professionista la giusta sintesi tra quei valori storici della Destra Sociale e le nuove sfide e gli indirizzi programmatici dati dal leader on. Giorgia Meloni. L’ing. Stinà nel corso dell’incontro ha rimarcato il ruolo e l’impegno politico che il movimento Riva Destra, seguendo i principi ispiratori indicati dal segretario nazionale dr. Fabio Sabbatani Schiuma, dal vice segretario nazionale Angelo Bertoglio e dal portavoce nazionale Alfio Boschi, intende promuovere nell’interesse dello sviluppo del territorio reggino e della Calabria «sicuri che l’avvocato Circosta saprà mettere a disposizione la sua preparazione e capacità organizzativa per dare nuovo vigore alla destra calabrese».

Il neo coordinatore accettando l’ incarico ha ringraziato l ing. Stinà per l’importante incarico dimostrando da subito la volontà di mettere a disposizione le sue competenze volte ad implementare l’azione del movimento Riva Destra e quindi Fratelli d’Italia e soprattutto mettersi a disposizione del commissario regionale del partito Wanda Ferro che guarda con particolare interesse agli sviluppi organizzativi di Riva Destra e della sua crescita in Calabria.