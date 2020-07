Reggio Calabria – La Vigor conquista la Coppa di Lega Asc-Interforze. I ragazzi del presidente Canale portano a casa il prestigioso trofeo al termine di una partita combattuta e spigolosa contro i coriacei avversari dei B.V. GDF che si sono rivelati come sempre avversario ostico e degno di grande rispetto. La Vigor schierata in campo da Mister Romano con un modulo inedito rispetto alle precedenti uscite si rivela subito compagine quadrata ed aggressiva e sorprende gli avversari con un 1-2 micidiale nei primissimi minuti che vede il funambolico Laganà portare i nero-azzurri sul 2-0 con un intervento sotto misura a seguito di calcio d’angolo ed un successivo pallonetto a scavalcare il portiere avversario frutto di un velocissimo contropiede imbastito dai centrocampisti vigorini (Costagliola-Nicolosi-Zummo) abili a ribaltare con celerità un’azione offensiva avversaria. Successivamente sono i B.V. GDF ad accorciare le distanze ma ancora Laganà (incontenibile nel primo tempo) dopo aver rubato palla ad un difensore avversario ed aver saltato il portiere in uscita con la sfera che si decentrava rispetto alla porta infilava la rete ormai sguarnita con un tocco di tacco ad incrociare mandando in estasi i presenti che avevano assistito ad un’autentica prodezza. La prima frazione di gioco pertanto si concludeva sul parziale di 3-1 per la Vigor.

La ripresa inizia con la rabbiosa reazione degli avversari i quali alzano il baricentro nel tentativo di recuperare il risultato. Tutti gli attacchi si infrangono sul muro difensivo vigorino eretto da Bellinghieri e Minniti cui dà man forte anche Praticò in fase di copertura. Dove non arrivano i difensori arriva il giovanissimo Novello il quale da par suo compie almeno 3 interventi risolutori salvando la propria porta e conferendo maggiore sicurezza ai propri compagni di squadra che pervengono al 4-1 a seguito di un’insistita azione sulla destra di Bellinghieri che in proiezione offensiva salta un avversario e mette al centro un cross perfetto sul quale si avventa Fortugno che al volo in girata acrobatica scaraventa in rete. La Vigor a questo punto sulle ali dell’entusiasmo sciorina un ottimo gioco a tutto campo che permette di arrivare al 5-1 siglato da Scielzo il quale ribadisce in reta di testa da sotto misura una respinta del portiere su precedente tiro dalla distanza di Praticò. Dopo il temporaneo 5-2 è PELLEGRINO che al rientro dopo aver recuperato da un serie infortunio allo scadere ristabilisce le distanze con un preciso diagonale sul palo più lontano fissando il risultato finale sul 6-2. Al triplice fischio finale si avviava la festa vigorina per il prestigioso traguardo raggiunto.

Nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria i partecipanti indirizzano un grande plauso all’organizzazione ASC che con competenza e professionalità ha profuso uno sforzo notevole per poter permettere il corretto svolgimento dell’atteso evento. A tal proposito la dirigenza della Vigor con in testa il presidente Canale ringrazia sentitamente il Consigliere Nazionale e Presidente Provinciale ASC Antonio Eraclini per l’incessante lavoro svolto e l’importante opera di aggregazione sociale che la predetta Associazione svolge quotidianamente su tutto il territorio locale e nazionale.

A fine gara sempre il presidente Canale unitamente al direttivo ed ai dirigenti tutti hanno ringraziato il main sponsor “Gepard” notissimo brand di calzature ed accessori di tendenza per il fattivo sostegno di sponsorizzazione fornito direttamente dal proprietario nella persona di Piernicola Fasceetto che non ha voluto far mancare il proprio supporto nonostante la notevole distanza intercorrente tra le città di Reggio Calabria e Milano. Il dirigente massimo della Vigor ha inoltre ringraziato lo sponsor di Coppa nonché sponsor storico della Vigor lo Studio legale Mesiano rappresentato dell’avvocato Paola Mesiano da sempre al fianco ed a sostegno della squadra sin dalla sua fondazione.

La vittoria del prestigioso trofeo infine è stata dedicata agli atleti Piero Insana e Norman Torrisi i quali sono stati vittima di gravi infortuni che ne hanno limitato l’impiego nella fase finale della stagione ma che quando chiamati in causa hanno fornito alla causa vigorina sempre un contributo di alto livello.

Di seguito i nominativi di tutti i protagonisti di questa splendida cavalcata: Novello Vincenzo, Minniti Carmelo, Bellinghieri Giovanni, Cerbasio Daniele, Zummo Alessio, Costagliola Giovanni, Torrisi Norman, Insana Pietro, Pellegrino Francesco, Laganà Domenico, Prysiazhniuk Oleksandr, Praticò Carmine, Malvaso Giuseppe, Scielzo Sandro, Alessandro Demetrio, Fortugno Sebastiano, Riso Davide, Nicolosi Claudio, Fusaro Roberto, Castagna Andrea, Romano Andrea.

ASD VIGOR

1 NOVELLO VINCENZO

2 MALVASO GIUSEPPE

3 PRATICO’ CARMINE

4 ZUMMO ALESSIO

5 BELLINGHIERI GIOVANNI

6 MINNITI CARMELO

7 SCIELZO SANDRO

8 NICOLOSI CLAUDIO

9 PELLEGRINO FRANCESCO

10 LAGANA’ DOMENICO

11 ROMANO ANDREA

12 PRYSIAZHNIUK OLEKSANDR

13 RISO DAVIDE

14 COSTAGLIOLA GIOVANNI

15 FORTUGNO SEBASTIANO

ALL. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE

Cielo: Variabile

Temperatura: 30°

Fondo del terreno: Buono

Ammoniti: Fortugno (proteste)

Espulsi: —

Marcatori: LAGANA’ (3)-FORTUGNO-SCIELZO-PELLEGRINO