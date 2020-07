Reggio Calabria – Raffaele Sainato, consigliere regionale eletto nella lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Reggio Calabria, passa a Forza Italia. Ad annunciare la nuova importante adesione al partito liberale del Centro/Destra è il Deputato e Coordinatore Provinciale del partito Francesco Cannizzaro, estremamente soddisfatto. «Raffaele è un uomo del fare, come ha già dimostrato nella sua attività di vice Sindaco del Comune di Locri, testimoniando un grande attaccamento al territorio e riscuotendo un ampio consenso. A Locri, insieme al mio amico Sindaco Giovanni Calabrese e ad una squadra qualificata e coesa si è contraddistinto per l’impegno contro la criminalità organizzata e per d’attività politica amministrativa concreta nello sviluppo del territorio. Con il suo ingresso, che arriva tre giorni dopo quello di un altra bravissima professionista reggina, Stefania Eraclini neo consigliere comunale di Reggio Calabria, la squadra di Forza Italia si consolida e si arricchisce sempre di più sul territorio reggino, in piena sinergia e in linea con l’attività politica del governatore, nonché coordinatore Regionale Jole Santelli».

«L’attività di Raffaele Sainato in Forza Italia – conclude Cannizzaro – sarà un altro riferimento su un’area strategica come la Locride che merita grandi attenzioni dal nuovo corso del governo calabrese. Raffaele con la sua adesione, rafforza la componente forzista dei consiglieri regionali reggini, già rappresentata in maniera assolutamente qualificata da Gianni Arruzzolo e Mimmo Giannetta: sono convinto che lavoreremo sempre meglio e insieme per dare al territorio e ai cittadini le risposte della buona politica, della buona prassi, della politica del fare».