Reggio Calabria – La comunità metropolitana al centro del percorso di costruzione del Piano Strategico: sono in programma, infatti, nuove occasioni di confronto con le istituzioni e gli stakeholder del territorio, per individuare soluzioni ed innescare progettualità e traiettorie di crescita capaci di coniugare la valorizzazione delle identità e delle potenzialità della Città Metropolitana alle sfide più innovative e sostenibili.

Questo il calendario delle prossime riunioni tecnico-operative:

martedì 28 luglio 2020, ore 10.00, presso la sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro su “Innovazione Sociale”

martedì 4 agosto 2020, ore 11.00, presso la sala Biblioteca “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro su “Governance”

Il primo incontro è finalizzato a favorire la co/progettazione nel campo dell’innovazione sociale per rafforzare la capacità del territorio della Città Metropolitana di rispondere a dei bisogni sociali emergenti attraverso nuove soluzioni e modelli, senza avere come prima vocazione l’ottenimento di un profitto, secondo precise norme etiche e valori come la giustizia, la solidarietà e la cooperazione per la massimizzazione del benessere umano ed ambientale.

Il secondo appuntamento, invece, punta a consolidare il coordinamento e la condivisione di idee o progetti da mettere a sistema sul tema della governance dei processi – intesa come rinnovata capacità di governo del territorio secondo una prospettiva di coinvolgimento attivo di cittadini, soggetti istituzionali, gli attori locali del mondo produttivo e dell’associazionismo – al cui interno sviluppare e praticare sia una definizione di nuove politiche di sviluppo locale che una maggiore efficienza e semplificazione amministrativa.

In questo percorso, inoltre, si inserisce il confronto con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con Confindustria, Ance e la Camera di Commercio di Reggio Calabria per saldare le sinergie tra mondo della ricerca e imprenditoriale. L’incontro sul tema dell’Innovazione, anche in questo caso di profilo tecnico operativo, si terrà lunedì 3 agosto presso gli uffici del Settore 10 “Pianificazione, Ambiente, Leggi speciali” della Città Metropolitana.

In vista della stesura finale del Piano Strategico della Città Metropolitana prosegue, dunque, l’impegno dell’amministrazione nella direzione di costruire un’identità comune e di operare in costante connessione e accordo con tutti i soggetti che vivono il territorio. Si è concluso nelle scorse settimane, infatti, il ciclo di “Tavoli di condivisione dei risultati della fase di ascolto/laboratorio dell’area” che si sono svolti rispettivamente nell’area Grecanica, della Piana, dell’Aspromonte, della Locride e dello Stretto dopo un incontro preliminare con il Partenariato Economico e Sociale.