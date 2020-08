La realtà virtuale non è più un’idea futurista e da film di fantascienza, si tratta di una tecnologia che è già entrata a fare parte della nostra vita in alcuni ambiti e le possibilità che pervada ancora di più la quotidianità non sono così remote. Oggi vediamo come la Virtual Reality stia arrivando in settori quali salute, gastronomia, turismo, retail, ecc. e non si tratta più di una tecnologia del futuro ma molto attuale.

Nel settore medico si sta assistendo all’utilizzo della realtà virtuale per trattare pazienti reduci da un ictus o affetti da morbo di Parkinson che possono effettuare comodamente da casa gli stessi esercizi che dovrebbero fare in un centro specializzato.

Nello stesso ambito, grazie alla realtà immersiva, è oggi possibile osservare organi in 3D e utilizzare tale tecnologia sia in fase di intervento che in quella preoperatoria.

Nel mondo della gastronomia non è più straordinario il fatto che i consumatori possano realizzare un assaggio di vini in qualsiasi ristorante mentre visitano virtualmente dei vigneti francesi. Questo genere di esperienze sono possibili distribuendo ai clienti degli occhiali di realtà virtuale per dargli l’opportunità di immergersi in luoghi lontani che sono quelli in cui nascono i prodotti che stanno assaggiando.

In ambito retail si può utilizzare la realtà virtuale come estensione dell’esperienza di marca per coinvolgere i clienti in contesti immersivi e generare così acquisti. Ne è un esempio l’applicazione Place di IKEA che permette ai clienti posizionare qualsiasi prodotto disponibile in negozio nella propria casa, in modo virtuale. Persino i concessionari di veicoli scommettono per la tecnologia VR per vendere le proprie automobili senza che sia necessario che il cliente si presenti nel punto vendita.

Per quanto riguarda i videogiochi la Virtual Reality non è poi qualcosa di così innovativo, esistono infatti già diversi giochi in cui è possibile competere immergendosi nella realtà che presentano. Basta munirsi di attrezzature particolari come occhiali e speciali joystick per accedere in un nuovo mondo virtuale e ritrovarsi a vivere avventure uniche con la sensazione di trovarsi con tutto il corpo in un contesto completamente nuovo. Alcuni casinò online si sono adattati a questa novità mentre alcuni hanno deciso di offrire ai giocatori esperienze simili proponendo giochi sempre più moderni e aggiornati. Un esempio comune sono le slot vlt (in starcasino ne propongono alcune) dove i vecchi giochi analogici lasciano spazio a delle piattaforme digitate modernissime.

Anche il turismo sta traendo vantaggio dalla realtà virtuale facendo in modo che le emozioni dei viaggiatori cambino in modo radicale. Alcune catene di hotel stanno implementando questa tecnologia per aiutare i clienti a scegliere il prossimo destino di viaggio, ovviamente in luoghi dove è presente l’azienda. Ad esempio, prima che un cliente dell’hotel lasci la struttura gli viene offerta la possibilità di indossare gli occhiali VR e immergersi in un nuovo contesto per apprezzarne le caratteristiche e invogliarlo così a sceglierlo come prossima destinazione.

Un altro esempio è quello della città di Helsinki che ha è diventata la prima città interattiva dato che ha configurato un itinerario virtuale attraverso cui i turisti possono visitare le sue strade e le principali attrazioni urbane restando comodamente seduti sul loro divano di casa.