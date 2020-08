Sala Consilina (Salerno) – Un giovane di 23 anni è morto in un incidente stradale a Sala Consilina. Il sinistro è avvenuto alle ore 6.30 circa, quando per cause ancora in corso di accertamento l’automobile, una Peugeot, condotta dal giovane si è scontrata con un furgone.

Tragedia a Sala Consilina

Nell’incidente sono rimaste ferite due ragazze che viaggiavano con la vittima e l’autista del mezzo. Secondo i primi rilievi della Polizia Stradale l’autovettura di fabbricazione francese avrebbe perso il controllo nell’affrontare una curva andando a impattare violentemente col furgone. Il giovane è morto sul colpo.