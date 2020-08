Roma. Msc Crociere si prepara a ripartire nel Mediterraneo grazie anche a un nuovo protocollo sanitario messo a punto dal gruppo per supportare la ripresa delle attività. Fra i punti qualificanti del programma messo a punto ci sono anche il test universale COVID-19 per tutti gli ospiti e l’equipaggio prima dell’imbarco, escursioni “protette” ad ogni scalo organizzate esclusivamente dalla Compagnia in modo da di offrire un elevato grado di sicurezza per i passeggeri e le comunità locali, e una nuova assicurazione “Protection Plan MSC – Covid-19” per offrire ulteriore tranquillità ai passeggeri. Le nuove procedure operative sono state sviluppate da Msc Crociere partendo da un protocollo che conteneva già misure severe di salute e sicurezza da sempre in vigore a bordo delle navi della compagnia.

Msc Crociere si prepara a salpare dopo la pandemia da coronavirus

Il gruppo si sta preparando a una possibile ripartenza quest’estate nel Mediterraneo: in attesa delle necessarie approvazioni finali, due navi di Msc Crociere stanno predisponendo tutti i preparativi per poter salpare. Si tratta dell’ammiraglia MSC Grandiosa e di MSC Magnifica. MSC Grandiosa offrirà crociere di 7 notti nel Mediterraneo occidentale e MSC Magnifica servirà invece il Mediterraneo orientale. Le loro date di partenza effettive saranno determinate in base alle direttive ricevute dalle autorità competenti. Gli itinerari toccheranno anche la Grecia e Malta, dove le autorità locali non solo hanno riaperto i loro porti alle crociere ma hanno anche approvato un protocollo di salute e sicurezza per sostenere il riavvio delle attività crocieristiche. Nella fase iniziale di ripresa delle operazioni, le navi MSC Crociere individuate per gli itinerari nel Mediterraneo per la stagione estiva accoglieranno solo ospiti residenti nei Paesi Schengen.