La Robotic Process Automation è ormai una realtà, utilizzata da molte aziende nel mondo. Cerchiamo di capire di cosa si tratta e di quali siano i valori aggiunti offerti. La si indica solitamente come RPA, usa l’intelligenza artificiale collegata a software di nuova generazione. Attraverso la Robotic Process Automation è possibile automatizzare buona parte dei processi lavorativi ripetitivi, rendendoli automatici e utilizzando al meglio le risorse umane, per le attività che necessitano di maggiore interesse per l’impresa.

Cosa significa: un robot nel software

I robot software sono ormai diffusi in vari ambiti, c’è chi li utilizza anche nei giochi online. Stiamo parlando di usare dei software che sono in grado di occuparsi di alcuni compiti, come se li stesse svolgendo un essere umano. Stiamo parlando ad esempio dei processi di elaborazione dei dati, come ricerche, acquisizione e inserimento degli stessi; oppure della ricerca di dati tra diverse applicazioni; o ancora del confronto tra elementi di vario genere, come ad esempio documenti, immagini, acquisizioni da scanner e così via. Per svolgere tali funzioni si usano software basati su intelligenza artificiale, che limitano per l’operatore la necessità di dedicarsi ad attività ripetitive.

Sfruttare al meglio le risorse umane

Mentre il robot software svolge il proprio compito, la risorsa umana si può dedicare ad altro. Solitamente si affidano alla RPA le attività e i task meno piacevoli, quelli per i quali l’operatore dovrebbe spendere varie ore di lavoro svolgendo attività molto simili tra loro. Insomma, le attività meno creative e più “noiose”, se così si può dire. In questo modo l’operatore potrà dedicarsi ad attività che necessitano di maggiore attenzione e valore, quelle per cui è necessaria creatività, fantasia, concentrazione; tutte qualità difficili da ottenere da un robot.

I vantaggi per l’azienda

I task svolti dall’RPA possono essere eseguiti in pratica 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana: i software robot non hanno ferie o periodi di riposo. Inoltre consentono di ottenere maggiore precisione, mantenendo una perfetta verificabilità dei dati ottenuti. I tempi per la realizzazione di alcuni compiti si riducono in modo drastico, consentendo quindi anche di risparmiare dal punto di vista economico. Il robot non è soggetto all’errore umano, dovuto alla disattenzione o alla necessità di svolgere alcuni compiti in modo rapido, pur considerandoli noiosi e ripetitivi. I dati ottenuti sono quindi anche più precisi e coerenti.

Come si usa un RPA

Di fatto non serve essere degli esperti di informatica per implementare un RPA all’interno dei sistemi aziendali. Anzi, i software robot solitamente si installano direttamente sui sistemi già disponibili, senza bisogno di acquistare altri software o dell’hardware aggiuntivo. Mentre il robot agisce l’operatore può tranquillamente svolgere altri compiti, attendendo di ottenere i dati di cui necessita, in tempi brevi e con grande flessibilità. Ad oggi le intelligenze artificiali insite in questi software sono in costante sviluppo, grazie anche a tecnologie quali il Machine Learning: la possibilità per la “macchina” di apprendere da sola. A lungo andare saranno sempre di più i compiti svolti dall’RPA, con estremo vantaggio per le aziende a tutti i livelli.