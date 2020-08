Reggio Calabria – Pregiatissimo Onorevole Cannizzaro, ci siamo sentiti in dovere di ringraziarLa pubblicamente per l’impegno profuso in merito all’annosa situazione che ormai da anni coinvolge spiacevolmente la realtà Hospice della nostra città.

Grazie al suo costante e silenzioso impegno – che ha trovato accoglimento nel Commissario ad acta della sanità calabrese e nei Commissari dell’ ASP di Reggio Calabria – lo scorso luglio è stato raggiunto un grande risultato con la sottoscrizione del contratto tra la Fondazione “Via delle Stelle” e la Commissione Straordinaria dell’ ASP di Reggio Calabria, a cui la S.V. ha presenziato. Traguardo prezioso per la struttura di via delle camelie, in quanto con il nuovo contratto è stato sanato in toto tutto il pregresso fino al 2020 e garantita la continuità operativa per il futuro.

Il Suo costante impegno, durato diversi mesi di lavoro, ha contribuito in maniera decisiva ad evitare la chiusura già annunciata della struttura, consentendo il raggiungimento di un risultato importante per la città.

A fronte di questo nuovo inizio, il Personale della Fondazione VdS si impegna a mantenere alta la qualità del servizio di cure palliative specialistiche, che da anni è portato avanti con abnegazione, spirito di sacrificio e professionalità, per continuare a garantire un’adeguata assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno, nel rispetto della dignità, della vita e della persona.

Certi che il Suo impegno e sostegno della nostra realtà Hospice si protrarrà anche nel futuro per il bene della città, rinnovandoLe i più sentiti ringraziamenti, Le porgiamo distinti saluti.

Il Personale della Fondazione Via delle Stelle