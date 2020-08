Reggio Calabria – Si è spento oggi all’età di 89 anni il Maestro scultore e ceramista Ermonde Leone, nato a Pratola Serra, in provincia di Avellino, e reggino di adozione. Aveva concluso gli studi iniziati ad Avellino presso il Magistero di Napoli, poi allievo della sezione scultura del Maestro Alessandro Monteleone presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Il curriculum di Ermonde Leone

Si trasferì a Reggio Calabria nel 1957 per svolgere l’attività di docente presso l’I.S.A. “A. Frangipane” ed il Liceo Artistico “Mattia Preti”, esplicando al contempo l’attività di Ceramista-Pittore-Scultore. Dal 1954 ha esposto a mostre d’arte collettive, regionali, nazionali ed internazionali ottenendo consensi, segnalazione e premi. Socio U.C.A.I. Nel 1995 ha ricevuto la Cittadinanza Onoraria di Patrasso (Grecia). Nel 2012 gli è stata conferita la Cittadinanza Onoraria di Pratola Serra (AV) ed il Premio Pratolani nel Mondo.

Ha, inoltre, partecipato a mostre d’arte di grafica, pittura e scultura. Tra le più significative si segnalano: 1955 – Mostra Arte Sacra del Mezzogiorno, Palazzo Reale, Napoli; 1958 – III Naz. Giovanile, Palazzo Esposizioni, Roma; 1959 – VIII Mostra Nazionale del Presepe, Palazzo Braschi, Roma; 1959 – II Mostra Arte Sacra, Maschio Angioino, Napoli; 1960 – Mostra Internazionale di Pittura, Capri; 1962 – XIX Internazionale di Ceramica, Faenza; 1968 – Mostra d’Arte Nazionale “Guido Casciaro”, Messina; 1974 – Mostra di artisti calabresi a Everan in Armenia; 1974 – Giornata della cultura italiana in URSS a Minsk in Bielorussia; 1974 – I Cinque Leone + Uno, Circolo Culturale Acquasola, Genova; 1979-‘81-‘83-‘87 – Biennali Nazionali della Ceramica, ISA di Reggio Calabria; 1992 – Mostra Nazionale “Pescara Presepi”, Pescara; 1994 – XXXIV Mostra Internazionale della Ceramica, Gualdo Tadino (PG); 1996 – Settimana calabrese a Toronto in Canada; 1999 – Collettiva U.C.A.I. sez. RC, Circolo Artistico “Beato Angelico”, Catania; 2001 – VI Biennale d’Arte Nazionale, Monterosso Calabro (VV); 2002 – Dies Natalis. Arte e Natività, Massa Martana (PG); 2002 – Premio Pittura-Scultura “Anassilaos”, Reggio Calabria; 2004 – Mostra Internazionale d’arte “Natale a Budapest”, Budapest; 2005 – Mostra d’Arte “Sculpturae temporis”, Reggio Calabria; 2005 – Premio Nazionale “Virginia Centurione Bracelli” in Reggio Calabria; 2016 – “Le Sirene dello Stretto” – Scultura lignea ricavata da un albero secolare “Ficus magnoloide” (cm. 180 x 180 x 230) – Collocata sul Lungomare di Reggio Calabria), Committenza: Amministrazione Comunale di Reggio Calabria. 2006 – “Palco e palcoscenico”, “Il Carnevale Irpino –Omaggio a Federico Fellini, Pulcinella e la Zeza”, “Sequenza di soggetti appartenenti al mondo irpino” – Pannelli composti da piastrelle (cm. 20×40) Piazza Fiorentino Sullo, Manocalzati (AV); 2017 – Pannello composto da sei bozzetti (cm. 24×28) raffiguranti soggetti di arte sacra (cm. 80×100); “Tabernacolo” su colonna in terracotta maiolicata; Cero Pasquale in terracotta maiolicata (cm. 40×70), Museo Civico Villa Amendola di Avellino.

Le sirene dello Stretto

Ricordiamo in particolare l’impegno e l’amore per la città profuso nella realizzazione delle “Le Sirene dello Stretto”, e soprattutto nei successivi interventi di restauro. L’opera lignea è collocata sul lungomare Falcomatà, anni fa venne vandalizzata dai soliti idioti e ancora una volte recuperata dal maestro Leone alla fruizione dei reggini. Il suo cruccio era che l’opera fosse esposta al chiuso, per preservare il legno dalle intemperie. I funerali saranno celebrato domani (domenica 16 agosto) alle ore 16:00 alla chiesa di S. Maria d’Itria. La Redazione di Newz.it si unisce al cordoglio dei figli, Titti, Antonio e Giuseppe, e dei parenti.

Fabio Papalia