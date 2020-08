Reggio Calabria – Si è spento all’età di 85 anni il dott. Alberto Latella, stimato medico anestesista. Reggino doc, figlio della diaspora degli anni 60, studia a Palermo, Torino e si specializza a Pavia in Anestesia e rianimazione, una delle cinque specializzazioni mediche da lui conseguite. Primario di Anestesia e rianimazione al nord (Bergamo, Brescia, Cantù) sperimenta tecniche quali l’avveniristica, per quegli anni, epidurale.

Poi desideroso di riavvicinarsi a casa dopo tanti anni, fonda e inaugura la Rianimazione all’ospedale di Siderno. A Rossano dal 1979 al 1987 esercita come primario di Anestesia e direttore sanitario. Si trasferisce infine a Crotone e all’ospedale San Giovanni dirige il reparto di Anestesia e rianimazione fino al 2000, anno in cui va in quiescenza.

Attivo in politica e nel sociale, esponente della cultura reggina è stato per molti “maestro” di vita e di medicina. Nel 2010 riceve la medaglia al valore dall’ordine dei medici. Il prof. Latella era nato a Reggio Calabria l’8 maggio 1935 ed a Reggio si è spento il 17 agosto 2020 dopo una lunga malattia. I funerali, nel rispetto della normativa volta al contenimento della diffusione dell’infezione Covid-19, saranno celebrati giovedì 20 agosto alle ore 16.30 alla chiesa S. Maria d’Itria. La Redazione di Newz.it si unisce al cordoglio dei familiari.