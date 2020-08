Reggio Calabria – E’ la lista più rosa delle Elezioni Comunali di Reggio Calabria, con 20 donne su 32 candidati: Forza Italia si presenta così alle prossime elezioni comunali, con l’obiettivo di trascinare la coalizione del centrodestra alla vittoria per superare la disastrosa stagione della sinistra di Falcomatà.

La forza della lista di Forza Italia è un segnale inequivocabile dell’intenzione di guidare il centrodestra alla riconquista di Palazzo San Giorgio dopo 8 anni bui, nella storia come quelli che hanno visto la città piombare nel più grande degrado e abbandono di sempre, prima con il commissariamento e poi con i sei funesti anni di Falcomatà.

Ma adesso – dicono dal partito azzurro – siamo pronti a una stagione nuova, dirompente. E la candidatura di 20 donne dimostra per l’ennesima volta quanto Forza Italia sia a tutti i livelli, da quello nazionale al radicamento sui territori, il partito più vicino all’universo e alla sensibiiltà femminile: dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati al capogruppo della Camera dei Deputati Mariastella Gelmini fino al governatore calabrese Jole Santelli.

La tradizione continua. Anche gli uomini della lista sono carichi di entusiasmo e competenze per dare al futuro sindaco del Centrodestra Antonino Minicuci la squadra migliore possibile per governare la città.

«Ringrazio tutti per il lavoro sacrificante svolto in piena estate al servizio della città – commenta il coordinatore del partito, On. Francesco Cannizzaro – con rinnovato entusiasmo e il grande stimolo di una sfida decisiva per il futuro di questa terra. Per una Reggio da amare ogni giorno, per una Reggio che merita un futuro migliore, ritrovando la retta via purtroppo smarrita dopo sei anni di disastro della sinistra di Falcomatà».

I candidati della lista Forza Italia per Reggio Calabria

N° Nome e Cognome Luogo e data di nascita

1 MARIA ANTONIETTA CARACCIOLO DETTA “MARY” – R.C. 26.04.1989

2 PASQUALE IMBALZANO – R.C. 10.12.1982

3 ANTONINO MAIOLINO DETTO “TONINO” – R.C. 18.08.1976

4 GIUSEPPE ERACLINI R.C. – 19.03.1955

5 DOMENICA ALESSANDRA ARICO’ – R.C. 10.03.1973

6 ANTONELLA BARRECA – R.C. 09.09.1985

7 ANGELA MARIA CONSOLATA BIONDO – R.C. 11.09.1970

8 ANTONINO CARIDI DETTO “NINO” – R.C. 03.09.1971

9 ILENIA CARTISANO – TORINO 23.01.1990

10 MABEL CEDRO – R.C. 24.12.1997

11 MARIANNA CILIONE – R.C. 26.04.1980

12 VALENTINA MARIA COLELLA – R.C. 19.09.1968

13 GIANDOMENICO CUZZOCREA – R.C. 03.09.1979

14 DANIELA DE BLASIO DETTA “DE BLASI” – R.C. 09.07.1963

15 AMANDA DI GIORGIO – CHARLEROI (BE) 19.12.1982

16 MARIA CARMELA FEDERICO DETTA “MARIKA” – R.C. 18.12.1979

17 TIZIANA ELEONORA FILOCAMO – R.C. 26.02.1967

18 VINCENZO FOTI – R.C. 07.11.1949

19 GIUDITTA GIORDANO – R.C. 09.10.1971

20 FABIO IANNO’ – R.C. 03.08.1978

21 SAVERIO LATELLA – R.C. 19.12.1981

22 FELICIA LONA – R.C. 20.09.1989

23 FEDERICO ANDREA MILIA DETTO “MELIA” – R.C. 07.04.1995

24 PAOLO PAVIGLIANITI – MOTTA SAN GIOVANNI (RC) 14.07.1970

25 GLORIA PENTIVOLPE – SCILLA (RC) 28.10.1993

26 FRANCESCA PIZZI – MELITO DI PORTO SALVO (RC) 03.05.1971

27 GIOVANNI PUTORTI’ – MONTREAL (CND) 12.01.1965

28 RADEGONDA ROSITANI – VARAPODIO (RC) 23.03.1969

29 MARIA TERESA SAFFIOTI – MELITO DI PORTO SALVO (RC) 06.07.1986

30 MARIA RITA SCOLLICA – R.C. 28.10.1976

31 MATTEO SICLARI – R.C. 05.04.1988

32 GIUSEPPA TRIOLO DETTA “GIUSY” – R.C. 11.09.1985