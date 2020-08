di Sergio Gualtieri *

Melito Porto Salvo – Siamo esausti nel pagare le tasse per non avere nessun servizio.

La Melito-Gambarie è in uno stato pietoso , con sterpaglie di ogni che invadono la carreggiata, la spazzatura e da più di un mese che non viene raccolta con rischi concreti che si sviluppino incendi pericolosissimi soprattutto per le possibili esalazioni e fumi tossici che si riverserebbero nell’ambiente circostante con rischi per la salute dei cittadini tutti!!

Ma noi chi siamo? ….come vi permettete a trattarci come se non esistessimo?

Perché tutto questo menefreghismo e inascolto?

Forse pensate che qui, oramai, siamo rimasti pochi e non attiriamo “interessi” dal punto di vista dei numeri?

Sì forse è così, ma non tirate troppo la corda, perché siamo anche noi cittadini di questa benedetta o maledetta città metropolitana e ci faremo sentire sempre!

Venderemo cara la nostra pelle e se le cose non cambieranno siamo pronti a venire fino a sotto i vostri palazzi istituzionali (poiché ve ne siete impossessati) e vi sfratteremo, perché siamo convinti che quando un amministratore, un’istituzione, non riesce a risolvere dei problemi così imprescindibili, deve prenderne atto e farsi da parte… (c’è molta più dignità nel desistere per il bene di una comunità che perseverare magari solo per il bene proprio)!

* presidente

associazione dei commercianti

“Terre Grecaniche”