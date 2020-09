Roma – Un sogno targato 45. In casa Reggina, dopo la promozione in Serie B, si vuole sognare in grande e mostrare a tutti come la formazione calabrese non voglia recitare un ruolo da comparsa nella cadetteria. Il DS Massimo Taibi, ex bandiera granata, vuole continuare a regalare nomi importanti al tecnico Mimmo Toscano dopo aver portato Jéremy Ménez e Kyle Lafferty. Il nome puntato è di quelli enormi perché, dopo la deficitaria parentesi al Brescia, Mario Balotelli ha voglia di riscatto.

Calciomercato: con Mario Balotelli un attacco di ultratrentenni da furore nella Reggina

L’ex attaccante della Nazionale italiana, a soli 30 anni, potrebbe essere un crack clamoroso e secondo i betting analyst di Sisal Matchpoint i tifosi granata possono sognare visto che il passaggio della punta nativa di Palermo si gioca a 5,00. Quello di SuperMario, riporta agipronews, sarebbe il fiore all’occhiello di un reparto offensivo di ultratrentenni ma che in Serie B potrebbe fare furore: oltre a Ménez e Lafferty, infatti, l’organico di Toscano dispone anche di German Denis e Reginaldo.