Reggio Calabria – Madonna della Consolazione stoppata dal virus. La ripresa della crescita della diffusione del coronavirus Sars-Cov-2, responsabile della malattia Covid-19, in tutto il territorio nazionale richiede una maggiore attenzione da parte di tutti nei momenti di aggregazione civile e religiosa nei quali possono crearsi assembramenti.

Per tale motivo, a seguito di tavolo tecnico tenutosi in Questura per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in relazione alle festività mariane, si è stabilito che la Sacra Effige della Madonna della Consolazione, nella giornata di martedì 15 settembre 2020, non sarà esposta all’esterno della Basilica Cattedrale.

Le celebrazioni per la Madonna della Consolazione ai tempi del coronavirus

Rimangono invariate tutte le altre celebrazioni religiose programmate, con la possibilità di visitare all’interno della Basilica Cattedrale la Sacra Effige della Madonna della Consolazione e di partecipare alle messe in calendario, dalle ore 07.00 alle 22.00 nelle giornate del 12-13 e 14 settembre e fino alle ore 23.00 nella giornata di martedì 15 settembre.

Si rammenta l’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non potrà essere rispettata, fermo restando il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione.