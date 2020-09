Negli ultimi tempi si sente sempre più spesso parlare di prestiti ed in particolari della formula denominata cessione del quinto. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza provando a capire meglio cosa sono i prestiti con cessione del quinto per i pensionati.

Cessione del quinto: cos’è?

La cessione del quinto è una particolare tipologia di finanziamento che prevede la possibilità di rimborsare il prestito direttamente dalla propria busta paga o pensione. L’importo dovuto viene così prelevato dal salario oppure dalla pensione in maniera automatica. Questo determina un grande vantaggio della cessione del quinto, senza dimenticare che non servono nemmeno molte garanzie: basta semplicemente possedere una busta paga (con contratto a tempo indeterminato) oppure la pensione. L’importo massimo che può essere richiesto con la cessione del quinto è di 75 mila euro e la durata massima per il rimborso è di 120 rate, ovvero 10 anni.

Quali sono i vantaggi della cessione del quinto?

Le richieste di questi prestiti vengono svolte in una maniera più veloce rispetto al solito proprio a causa delle elevate garanzie offerte. Laddove spesso le banche e gli enti di finanziamento si concentrano sulla possibilità di ottenere varie garanzie per essere sicure di rientrare del prestito, con la cessione del quinto tutto diventa più semplice.

In modo particolare questo riguarda i pensionati: una di quelle categoria che solitamente fanno molto difficoltà a ottenere i prestiti a causa dei bassi importi della loro pensione. Richiedendo un finanziamento con la cessione del quinto possono stare tranquilli: la probabilità di ottenere il finanziamento aumenta di molto. Una volta ottenuto ogni mese dalla pensione verrà automaticamente scalato l’importo che bisognerà restituire all’istituto di credito. Questo avverrà, ovviamente, dopo che avranno concordato tutti i dettagli del finanziamento insieme alla banca.

Tutto questo comporta anche un più veloce svolgimento di tutte le procedure burocratiche. I soldi si possono ottenere senza il bisogno di firmare troppi documenti o dare numerose garanzie. Inoltre è una tipologia di prestito aperta praticamente a tutti i pensionati. Ciò che bisogna avere è semplicemente un’entrata mensile, come appunto è la pensione.

Dove richiedere il prestito con la Cessione del Quinto?

Sul mercato sono presenti tantissime banche ed enti di finanziamento che propongono ai loro clienti la cessione del quinto. Il consiglio, per chi ha intenzione di contrarre un prestito con cessione del quinto è di rivolgersi sempre a realtà molto conosciute su tutto il territorio nazionale.

Tra queste spicca Compass Quinto, agenzia molto radicata in tutte le regioni che propone ai propri clienti delle soluzioni su misura. I servizi Compass Quinto dedicati ai pensionati possono essere richiesti recandosi in una filiale oppure richiedere un preventivo online e successivamente fissare un appuntamento. Importante portare con sé un documento di riconoscimento, il codice fiscale e l’ultimo documento di reddito.

Compass Quinto non prevede spese di intermediazione che in genere, in questi casi, vengono richiesti da altri istituti di credito i quali spesso inseriscono voci nascoste e costi aggiuntivi che fortunatamente con Compass non avvengono.

Infine, ricordiamo che Compass Quinto oltre ad occuparsi di cessione del quinto offre altri servizi come le delegazioni dei pagamenti, prestiti personali, mutui immobiliari, polizze assicurative e tanto altro.