Placanica – Nella mattinata di venerdì 18 settembre i Carabinieri della Stazione di Placanica unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno svolto approfonditi controlli nelle aree rurali che hanno consentito di individuare, in località Agiastreto di Placanica, un rudere abbandonato utilizzato come vero e proprio deposito di munizioni.

Fucile, 113 munizioni e semi di canapa indiana nel rudere rastrellato dai Carabinieri a Placanica

All’interno del casolare i Carabinieri hanno trovato, celati dai rovi, alcuni bidoni in metallo contenenti al loro interno un fucile artigianale calibro 8, 113 munizioni di diverso calibro in perfetto stato di conservazione nonché un quantitativo di semi di canapa indiana con cui sarebbe potuta essere coltivata una piantagione da almeno 300 piante.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato in attesa di essere trasmesso al RIS di Messina per i successivi accertamenti.