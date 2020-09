Roccella Jonica – Nel corso dei servizi di perlustrazione del territorio, i Carabinieri della Stazione di Roccella Jonica hanno arrestato 2 giovani trovati in possesso di 7 involucri contenenti marijuana. I militari, nel corso di un posto di controllo, hanno fermato un’Alfa Mito a bordo della quale viaggiavano Antonio Cursaro, trentatreenne di Roccella Jonica, già noto ai Carabinieri per reati in materia di stupefacenti e attualmente avvisato orale e Giovanni Iussi, trentaquattrenne, residente a Monasterace, anch’egli noto per guida in stato di ebbrezza.

Sotto i sedili dell’Alfa Mito 113 grammi di marijuana

L’atteggiamento due occupati unitamente e i precedenti specifici di uno due giovani hanno insospettito i Carabinieri che a seguito di una perquisizione veicolare hanno rinvenuto, celati sotto i sedili dell’autovettura, 7 involucri contenenti complessivamente 113 grammi di marijuana. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, lo stupefacente rinvenuto è sottoposto a sequestro.