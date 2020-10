Reggio Calabria – «Prediamo atto della vittoria di Falcomatà», queste le parole del Commissario provinciale e cittadino Fdi Denis Nesci, che aggiunge: «Una vittoria netta quella del Sindaco uscente che certifica una rinnovata fiducia da parte dei cittadini reggini».

«Il progetto politico del centrodestra e del candidato Minicuci evidentemente non ha intercettato la bramosa richiesta di cambiamento di una comunità che appariva stanca e ‘perplessa’, per utilizzare un eufemismo, dopo sei anni di amministrazione di centrosinistra».

«I fatti e le urne – continua Nesci – hanno dimostrato che un’ampia fetta di popolazione ha preferito legittimamente e con ampio margine, un percorso di continuità politica. È indubbio che il centrodestra dovrà aprire una riflessione seria e continuare a lavorare sui territori, quartiere per quartiere, per costruire una proposta che sia alternativa e penetrante rispetto ai reali bisogni dei cittadini. Una proposta che in poco più di un mese di campagna elettorale non si è riusciti a modellare. Nino Minicuci è stata la figura designata dalla Lega, ma l’avamposto di un’intera coalizione, alla quale, con lealtà ed impegno Fdi ha dato un prezioso contributo.

Grazie a Minicuci per aver accettato una sfida difficile e per essersi speso con tutto se stesso. In politica, soprattutto al cospetto degli elettori, si vince e si perde; l’importante è affrontare ogni momento con la dignità che contraddistingue i galantuomini.

Auguri di buon lavoro al Sindaco Falcomatà; Fdi lavorerà dai banchi dell’opposizione con serietà e proposizione per far rinascere questa città, afflitta da tante criticità, con l’intento di darle una visione di sviluppo che oggettivamente è mancata negli ultimi sei anni.

Centrosinistra e centrodestra, con le dovute responsabilità e facendo seguito al mandato che gli è stato affidato dagli elettori – conclude Nesci – dovranno impegnarsi a fondo per costruire un futuro glorioso per Reggio Calabria».