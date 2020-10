Bovalino – Gli uffici del Commissariato di P.S. di Bovalino sono chiusi al pubblico per 10 giorni ma saranno garantite le ordinarie attività d’istituto compresi i servizi di controllo del territorio. Lo rende noto la Questura di Reggio Calabria.

Poliziotti del Commissariato di Bovalino in isolamento fiduciario per Covid-19

Quanto sopra per garantire la massima sicurezza all’utenza in relazione al collocamento in isolamento fiduciario di alcuni dipendenti del Commissariato di polizia relativamente alla prevenzione della diffusione del virus Sars-Cov-2 responsabile dell’infezione Covid-19. ​Ogni altra notizia utile verrà comunicata tempestivamente dalla Questura.