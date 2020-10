Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza. Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 10.30, il feretro del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sarà trasferito nella Chiesa di San Nicola a Cosenza, dove, alle ore 16.30, sarà celebrata la cerimonia funebre in forma strettamente privata, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Sabato 17 ottobre, dalle ore 9 alle ore 15, sarà allestita una camera ardente in Cittadella regionale a Catanzaro, per consentire a quanti vorranno di renderle omaggio.

Alle 15, al termine della camera ardente, il presidente della Cec e arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Vincenzo Bertolone, benedirà la salma del presidente della Regione.

Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 10.30, all’interno della Cittadella regionale, il personale della Regione Calabria osserverà un minuto di silenzio in memoria del presidente Jole Santelli.

Alle ore 14.30 della stessa giornata, gli uffici chiuderanno e il personale lascerà l’edificio.

Si comunica, inoltre, che sabato mattina verrà allestita una camera ardente nella piazza San Francesco di Paola, antistante gli uffici regionali, per chiunque voglia porgere l’ultimo saluto.

Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo istituzionale e politico per la scomparsa improvvisa del presidente della Regione Calabria Jole Santelli.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella afferma in una nota: «L’improvvisa, dolorosa notizia della morte prematura di Jole Santelli riempie di tristezza. Desidero esprimere il cordoglio più profondo e i sensi della mia vicinanza ai familiari, agli amici, a quanti con lei hanno condiviso l’impegno politico e istituzionale, e a tutta la comunità calabrese, che pochi mesi fa l’aveva scelta come Presidente della Regione».

Secondo il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, «la scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le istituzioni tutte».

IL CORDOGLIO DEI LEADER NAZIONALI

Anche il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolinea la grave scomparsa: «Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime».

Il leader della Lega, Matteo Salvini, «andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano, Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole».

Cordoglio dal segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che la ricorda come «una donna tenace e appassionata, che ha combattuto a lungo. Alla sua famiglia e alla comunità che rappresentava, a tutti i suoi concittadini, vanno il nostro pensiero e la vicinanza dei democratici».

«Il governo tutto si stringe intorno alla Calabria. Per rispetto di Jole la seduta della Conferenza Stato-Regioni prevista per oggi sarà rinviata», annuncia il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.

Su Twitter il messaggio di cordoglio di Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia: «All’improvviso ci ha lasciato Jole Santelli. Un dolore profondo pervade tutta la comunità di Forza Italia. Perdiamo una amica, una grande donna, una protagonista della politica italiana, amata dal suo popolo calabrese al quale ha dato tutta la sua vita».

«Una notizia che sconvolge tutti – scrive anche su Twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio -. La mia vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, a chi l’ha sempre amata e la amerà per sempre». Su Twitter anche il cordoglio di Vito Crimi, capo politico dei 5S.

Affranta Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia: «Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte. Quello per la sua perdita è un dolore che ci accomuna tutti». La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni: «Siamo sconvolti dalla notizia della scomparsa improvvisa di Jole Santelli. Ci lascia un amica, una donna coraggiosa, un politico fiero e orgoglioso delle sue idee, che ha combattuto tutta la vita per la sua terra e per offrire una occasione di riscatto alla Calabria».

Cordoglio anche da parte parte del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano: «Sono stati mesi di leale collaborazione istituzionale, pur nella diversità di idee politiche. Una donna forte e generosa. Mancherà».

IL CORDOGLIO DEI PRESIDENTI DI REGIONE

Numerosi i presidenti delle Regioni italiane che hanno commentato la scomparsa di Jole Santelli. «Resto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Jole Santelli, presidentessa della Regione Calabria. Jole era energia, determinazione, amore per sua terra che amministrava con passione. Ci mancherà», afferma il governatore del Veneto, Luca Zaia..

«La Sardegna intera si stringe al popolo calabrese e ai familiari della presidente per questa dolorosa perdita», il commento di Christian Solinas, presidente della Sardegna. Molto commosso anche il governatore della Puglia Michele Emiliano: «Abbiamo lavorato fianco a fianco in tutti questi mesi. Ci siamo conosciuti, stimati. Abbiamo collaborato sempre. E siamo diventati amici. Dalla Puglia ci uniamo alla Calabria e ci stringiamo alla tua famiglia, ai tuoi cari, a tutta la tua comunità».

LE REAZIONI DELLA POLITICA CALABRESE

Tutto il mondo politico calabrese commenta sgomento la scomparsa del presidente Santelli.

«Di fronte a questa triste notizia non ci sono parole. Ho conosciuto Jole prima ancora che fosse eletta in Parlamento e ho avuto modo di apprezzare le sue qualità umane e la sua combattività. Sono sinceramente dispiaciuto per la sua immatura perdita», scrive l’ex governatore della Calabria Mario Oliverio.

«Ero molto legato a Jole. Era una donna straordinaria, fortissima. Sempre in campo, fino all’ultimo», afferma invece Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza.

Per la deputata calabrese Wanda Ferro, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, «il suo amore per la Calabria sembrava essere più forte di ogni cosa. La sua volontà determinata di cambiare questa terra, di renderla protagonista, le ha consentito di sfidare la malattia, la sofferenza, la stanchezza».

«Senza parole. Attonito per la morte improvvisa, inaspettata, dolorosa di Jole Santelli». Il commento del deputato del Pd Antonio Viscomi.

«Ci ha colti davvero impreparati al notizia della morte della presidente della Regione, Jole Santelli. La politica, le istituzioni e soprattutto la Calabria perdono un politico di razza». È quanto afferma il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo.

«Donna piena di valori, presidente pervicace. La Calabria, oggi, non perde solo la sua guida politica ma anche una dei suoi giovani figli che ha creduto fino all’ultimo che un sud migliore possa esistere. E questo non solo a parole». È quanto afferma il capogruppo dell’Udc alla Regione, Giuseppe Graziano a nome del proprio gruppo consiliare.

Addolorato il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori: «Ho il cuore spezzato. Ho perso un’amica vera dolce e determinata; capace, in un mondo declinato quasi sempre al maschile, di imporsi sulla scena politica con garbo e competenza, forte della robustezza delle sue idee. La Calabria, da oggi, è più povera. Lo è l’intero Paese. Addio, amica mia».

UN MINUTO DI SILENZIO ALLA CAMERA E AL SENATO Un minuto di silenzio nell’aula del Senato per ricordare il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, scomparsa oggi. A chiederlo è stata la presidente del Senato Elisabetta Casellati. Al termine, c’è stato un applauso dei senatori, tutti in piedi. «Jole Santelli è stata per tutti noi una grande testimonianza di coraggio», ha detto Casellati con la voce trattenuta dalla commozione e ha aggiunto: «La Calabria perde una grande guida e un solido punto di riferimento».

Anche l’Aula della Camera dei deputati ha osservato un minuto di silenzio in sua memoria.

Il presidente Santelli è stata infine ricordata dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Anche questa assemblea ha osservato un minuto di silenzio.

IL PREMIER GIUSEPPE CONTE «Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari». E’ quanto dichiara il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver appreso la notizia della morte del presidente della Regione Calabria.

SILVIO BERLUSCONI PRESIDENTE FORZA ITALIA «Con profonda costernazione apprendo la tragica notizia della prematura scomparsa di Jole Santelli. Nessuna parola è adeguata ad esprimere il mio dolore e quello di tutti noi di Forza Italia. Jole lascia davvero un vuoto incolmabile nelle nostre anime. Era un’amica sincera, intelligente, leale, era una donna appassionata, una combattente tenace. Mi è stata vicina anche nei momenti più difficili. Non aveva paura di nulla, neppure della malattia e della sofferenza. Come pochi altri – prosegue Berlusconi – aveva saputo mettere nell’impegno politico generosità, intelligenza, cultura, aveva affrontato senza esitare sfide difficili in Parlamento, al Governo, in Forza Italia, fino all’ultima bella battaglia che l’aveva portata alla Presidenza della sua Regione. Jole rappresentava la speranza del riscatto di una terra che amava appassionatamente, l’idea di un Mezzogiorno che ha in sé stesso la dignità e la forza di essere protagonista del futuro, di guardare all’Europa e al mondo. Ai suoi cari, a tutti coloro che l’hanno conosciuta, stimata, amata voglio esprimere il mio cordoglio più sentito e più profondo. Il loro dolore è anche il mio». E’ quanto dichiara l’ex presidente del Consiglio e presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver appreso la notizia della morte del presidente della Regione Calabria.

IL MINISTRO BOCCIA «Jole Santelli era parte integrante delle istituzioni della Repubblica. Le ha servite come sapeva fare, con il suo stile e la sua passione. Oggi sono qui per portare a tutti i calabresi l’abbraccio del governo e per garantire l’impegno del presidente del Consiglio a chiudere tutti i dossier aperti sulla Calabria. Lo faremo con il vicepresidente Spirlì e con il Consiglio regionale».

È quanto affermato dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, arrivato oggi pomeriggio in Cittadella regionale a Catanzaro per testimoniare il cordoglio del governo per la morte del presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. All’incontro con il ministro Boccia erano presenti il vicepresidente della giunta regionale, Nino Spirlì, il prefetto di Catanzaro, Maria Teresa Cucinotta, e i direttori generali della Regione Calabria.

«Con la presidente Santelli – ha detto ancora Boccia – avevamo ipotizzato un incontro, ma il Covid ci ha costretti a spostarlo più di una volta. Stamattina abbiamo fatto fatica a credere alla sua morte. Con Jole ci siamo divisi per battaglie parlamentari per oltre dieci anni. Ma le battaglie che si facevano con lei lasciavano sempre qualcosa, lasciavano il sapore delle ragioni degli altri».

«Abbraccio tutta la famiglia di Jole e faccio un appello affinché tutta la Calabria sia considerata come la sua famiglia. Se ne va un’amica, una persona – ha aggiunto il ministro Boccia – che ha servito le istituzioni nazionali e locali. Probabilmente in Calabria era l’inizio di una stagione nuova, che andava anche oltre i colori che Jole ha rappresentato nella sua vita politica in maniera coerente. Non dimentico l’affetto personale che c’era e, in questo momento, i sentimenti che avete voi calabresi sono quelli che provano tantissime persone anche fuori dalla Calabria. Sono qui per testimoniarlo. Staremo al vostro fianco per tutte le questioni ancora aperte».

Il ministro si è poi rivolto direttamente ai direttori generali della Regione: «È duro da dire oggi, ma Jole era una donna che non si è mai fermata e penso che, per onorarla nel modo migliore – ha concluso il ministro –, bisognerà fare le cose che ci aveva chiesto di fare, quelle che aveva chiesto a voi e a noi. È la cosa più giusta in questo momento».

DOMENICO TALLINI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA “Un destino crudele ha fermato per sempre il coraggio, la passione e il sorriso di Jole Santelli, la prima donna nella storia chiamata a governare la Calabria. Voleva essere – questo il ricordo del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Tallini-, il sole di questa terra che amava smisuratamente, al punto da sfidare anche le avversità più dure. Jole non sarà una meteora, il suo nome, resterà scolpito nella storia recente della nostra regione come esempio di donna coraggiosa e lungimirante che sognava una Calabria dai mille colori. Ciao Jole”.

ANTONINO SPIRLì VICE PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA «Con Jole perdo un’amica fraterna, una parte della mia famiglia, una meravigliosa complice di tanti progetti, di tanti sogni per questa nostra Calabria. Sogni che condividevamo fin dal primo giorno della nostra amicizia. Perdo il presidente della Regione che ho sempre desiderato. Perdo una parte di me. Con Jole dico addio a una parte del mio entusiasmo, perché con lei abbiamo imparato a condividere tutto, come buoni fratelli, a volte litigando un po’, ma il più delle volte sorridendo. Era una donna ironica, curiosa, simpatica, eccentrica, artistica, fantasiosa, lungimirante. La Calabria perde un grande governatore». Così il vicepresidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.

«Mi auguro che, oggi – continua –, tutti i calabresi siano uniti in questo immenso dolore. È morta una guerriera, una politica che ha fatto della tutela dei diritti delle donne una bandiera e che non si è mai piegata a strapoteri di alcun genere. Noi, per quanto nelle nostre possibilità, lavoreremo senza sosta per portare a termine il progetto politico di Jole. Non sarà facile, senza di lei. Non saranno giorni semplici quelli che ci vengono incontro, ma faremo di tutto per non disperdere il suo patrimonio umano, politico e amministrativo».

LA GIUNTA REGIONALE «È stato un soffio, un soffio di entusiasmo, di forza e di amore: di amore per la nostra terra, da difendere da tutto e da tutti. Nella consapevolezza che la Calabria debba finalmente ritrovare l’orgoglio e la capacità di mostrare la sua infinita bellezza. Jole, la nostra cara Jole, credeva profondamente a tutto questo. E adesso è impossibile e straziante dirle addio». È quanto affermano gli assessori della giunta regionale della Calabria. «Nelle nostre riunioni di giunta – proseguono – non abbiamo mai fatto cenno alla possibilità di un addio così prematuro, così doloroso. I nostri incontri sono sempre stati pieni di vita e di energia. Grazie a Jole e alla sua forza d’animo, affrontavamo tutto con entusiasmo, passione e speranza. Ora, purtroppo, ancora increduli per quanto accaduto, dobbiamo salutarla, con il cuore colmo di dolore». «La giunta regionale della Calabria – concludono gli assessori – era una grande famiglia e Jole era la madre di tutti, sempre attenta, sempre giusta e amorevole. Erano tantissimi a volerle bene. Ha lasciato un vuoto incolmabile».

SANDRA SAVAGLIO ASSESSORE REGIONALE «Oggi la Calabria ha perso una vera leader, una donna che, passo dopo passo, stava rivoluzionando l’intera regione. Mi piaceva tutto quello che stava facendo, ma proprio tutto. E lo faceva a una velocità vertiginosa, si faceva davvero fatica a starle dietro. È stata come una cometa, che ha illuminato per poco tempo il nostro cielo buio. Ci aveva fatto capire che era lecito sognare, puntare in alto. Invece se n’è andata all’improvviso, proprio come fanno le comete. Era la persona che questa regione aspettava da tempo, una visionaria. E ora siamo orfani, Jole ci ha lasciati soli. È un giorno triste per tutti».

Così l’assessore della Regione Calabria Sandra Savaglio.

WANDA FERRO «Il suo amore per la Calabria sembrava essere più forte di ogni cosa. La sua volontà determinata di cambiare questa terra, di renderla protagonista, le ha consentito di sfidare la malattia, la sofferenza, la stanchezza. Con il sorriso, spesso con l’approccio ironico di chi ha il cuore sereno e le mani libere, sempre con la forza e il coraggio di una vera combattente. Nella politica e nella vita privata, se mai possono essere in qualche modo separate. Con Jole abbiamo condiviso tante battaglie politiche, sempre dalla stessa parte, ma per me è stata soprattutto un’amica. Abbiamo condiviso gioie e difficoltà, ed ho sempre ammirato la sua forza d’animo, la sua voglia di vivere, il suo essere autentica, libera, incurante dei giudizi e delle apparenze. Una donna che, nonostante tutto, ha voluto offrire tutta se stessa, ogni sua energia, alla rinascita di questa nostra terra. Senza risparmiarsi mai. Il dolore è profondo, ma nel cuore di ciascuno resta vivo il suo sorriso, la gioia di un’ultima danza insieme alla sua gente». Così l’on. Wanda Ferro, che rivolge la propria vicinanza, anche a nome di Fratelli d’Italia, ai familiari di Jole Santelli, alle sue amatissime sorelle, ai suoi adorati nipoti.

CGIL, CISL E UIL CALABRIA «Esprimiamo il nostro cordoglio – dichiarano in una nota i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo – per la scomparsa della Presidente della Giunta regionale Jole Santelli, donna dinamica e appassionata all’esperienza politica che da diversi anni la vedeva protagonista.

La ricordiamo oggi soprattutto per la scelta di impegnarsi in modo prioritario per la sua terra, la Calabria, terra difficile e complicata.

Ai suoi familiari e alle persone che le erano vicine porgiamo, a nome delle nostre organizzazioni sindacali, le più sentite condoglianze».

MARIO OCCHIUTO SINDACO DI COSENZA “La città di Cosenza è stata svegliata questa mattina da una terribile notizia: l’amica Jole Santelli, Presidente della Giunta regionale della Calabria, non è più. Siamo attoniti di fronte ad un evento così triste che ci lascia addolorati e senza parole. E’ difficile riordinare i pensieri in questo momento nel quale a prevalere sono i sentimenti del dolore e della costernazione”.

Così il Sindaco Mario Occhiuto ha commentato la scomparsa della Presidente della Giunta regionale Jole Santelli.

“Jole – ha aggiunto il Sindaco Occhiuto – era prima d’ogni cosa un’amica alla quale ero legato da rapporti profondi. Avevo voluto a tutti i costi, nonostante i suoi molteplici impegni a Roma, averla con me in Giunta nella quale è stata anche con la carica di Vice Sindaco e di Assessore alla Cultura e agli eventi, alla promozione e valorizzazione del Centro storico e alle relazioni istituzionali con l’Unione Europea”. Negli anni in cui è stata al mio fianco, alla guida della città, ha dato un forte impulso alla crescita e allo sviluppo di Cosenza, soprattutto per ciò che attiene le attività culturali che si sono moltiplicate, mettendosi al servizio della comunità con grande impegno e sacrificio. Jole è stata – preferisco dire è – una donna tenace, volitiva, una grande combattente, con enormi qualità umane e con grandissime doti politiche. D’altra parte i numerosi incarichi di governo e la sua intensa attività di parlamentare lo testimoniano ampiamente. Qualità dimostrate anche da Presidente della Regione Calabria. Non si è risparmiata fino all’ultimo perché amava il suo lavoro, nel quale ha profuso tutte le sue inesauribili energie. Jole mancherà a tutti, a noi che le abbiamo voluto bene, a tutti i colleghi della Giunta che si uniscono al mio dolore, alla città di Cosenza e ai cosentini, all’Italia”.

Il Sindaco Mario Occhiuto ha inviato un messaggio di cordoglio a tutti i familiari di Jole Santelli con un pensiero particolare alle sorelle Roberta e Paola.

Il primo cittadino ha proclamato una giornata di lutto cittadino e ha disposto che su Piazza dei Bruzi, dal Palazzo di città, siano esposte le bandiere a mezz’asta.

GIOVANNI MINOLI COMMISSARIO CALABRIA FILM COMMISSION «È morto un capo. Forte, gentile e visionario. Per me che non la conoscevo è stato un incontro fulminante con una persona che sprigionava pazzia visionaria e concretezza.

C’era in lei la forza e la velocità che forse oggi si capisce da dove venivano. Dalla certezza che il tempo era poco per realizzare il cambiamento della sua terra che tanto amava. Sognava ad occhi aperti. Per quanto mi riguarda, aveva in testa che avrei potuto aiutarla a realizzare il suo sogno di trasformare la sua terra, i suoi talenti, la sua fantasia in un progetto di un lavoro proiettato nel futuro come quello della fiction di lunga serialità.

Mi ha detto “Fai come hai fatto a Napoli con Un posto al sole e a Palermo con Agrodolce”. La fabbrica del futuro è quella della fantasia al potere che racconti di una terra dura e infelice e le grandi storie che la abitano.

Mi diceva: “Voglio che la mia legislatura sia segnata da questa fabbrica di speranza per i giovani, per il lavoro e per il futuro”. Forse sapeva di avere il destino segnato e voleva affrontarlo con speranza, gioia e progetto.

Ciao Jole». Così Giovanni Minoli, commissario Calabria Film Commission.

EDMONDO CIRIELLI QUESTORE CAMERA DEI DEPUTATI (FRATELLI D’ITALIA) “Esprimo il mio cordoglio per la prematura scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Perdo una vera amica. Ci conoscevamo da più di vent’anni, nel corso dei quali ho avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare le sue grandi qualità umane, professionali e politiche”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera dei Deputati e presidente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Lo scorso anno, quando ricoprivo i ruoli di responsabile regionale delle liste di FdI e di commissario provinciale del partito a Reggio Calabria, non ho mai avuti dubbi sul fatto che sarebbe stata lei la candidata vincente del centrodestra alle elezioni regionali calabresi. E così è stato. Anche in condizioni di salute particolarmente difficili, non si è mai tirata indietro ed ha sempre lavorato a testa alta per la sua comunità. La ricorderemo per il suo coraggio e la sua grande generosità. Un abbraccio commosso giunga alla sua famiglia e ai suoi cari. Jole resterà per sempre nel cuore dei calabresi e di tutti noi” conclude Cirielli.

NICOLA IRTO CONSIGLIERE REGIONALE PD “E’ un momento di profonda commozione e di grande dolore per tutta la Calabria. Siamo tutti sconvolti e provati sul piano umano”. Lo afferma il consigliere regionale calabrese Nicola Irto (Pd) apprendendo della scomparsa della governatrice calabrese. Irto aggiunge: “La presidente Jole Santelli non stava bene ma ha lottato fino all’ultimo, con grandissima dignità e coraggio, contro un destino avverso che ha affrontato a viso aperto. Il suo modo di affrontare la malattia, reagendo e combattendo, è stato un grande esempio. Adesso non ci sono parole. Solo rispetto, silenzio e dolore. Addio Jole, la terra ti sia lieve”.

M5S CALABRIA L’improvvisa scomparsa di Jole Santelli è una notizia tragica che ci lascia sgomenti. Come Movimento 5 Stelle calabrese esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo, con affetto e commozione, intorno alla sua famiglia e a tutte le persone a lei care. Oggi è una giornata di grande dolore per tutta la Calabria.

DEPUTATI M5S «Ci addolora la scomparsa prematura della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, cha stava con forza e coraggio stava lottando contro un brutto male». Lo affermano, in una nota, i parlamentari M5S Francesco Sapia, Giuseppe d’Ippolito e Paolo Parentela, che aggiungono: «Davanti alla notizia, che tocca nel profondo la Calabria e la politica italiana, ogni parola può essere inadeguata, insufficiente. Esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro affetto ai familiari, ai collaboratori e a tutte le persone vicine alla presidente». «Ricorderemo – concludono i parlamentari M5S – lo spirito combattivo, esemplare, con cui la presidente Santelli ha affrontato la sua vicenda personale».

ABATE (M5S) È con profonda tristezza che apprendo della scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Con lei, al di là delle posizioni politiche che spesso ci hanno trovato divise, c’è stato un rapporto istituzionale e di collaborazione. Esprimo a tutta la sua famiglia i sentimenti del mio più profondo cordoglio e le mie più sincere condoglianze. Così in una nota la parlamentare M5S Rosa Silvana Abate, Capogruppo in Commissione “Questioni Regionali”.

FEDERICA DIENI (M5S) «Esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa della presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La sua morte è una notizia che lascia sgomenti e increduli. È stata una donna forte e coraggiosa, sempre fedele alle sue idee e dal percorso politico coerente. La Calabria perde una guida autorevole. Sono vicina alla sua famiglia e a tutti coloro che le volevano bene e la stimavano». Così la deputata del Movimento 5 stelle Federica Dieni.

ANNA LAURA ORRICO SOTTOSEGRETARIO AI BENI CULTURALI “Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, se n’è andata questa notte. Sono enormemente dispiaciuta per questa perdita, una notizia che non avremmo mai voluto apprendere”.

Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario di Stato ai Beni e alle attività culturali Anna Laura Orrico.

“Rivestire un ruolo istituzionale così alto – dice Orrico- a latitudini particolarmente difficili come quelle della nostra terra non è una cosa semplice. Soprattutto se sei donna, soprattutto se sei la prima donna a farlo.

Per questo ho sempre ammirato, e rispettato, il suo coraggio nell’affrontare le difficoltà di un incarico probante, e sfiancante, nonostante le condizioni di salute non fossero delle migliori.

Ora è il momento del silenzio che si deve al grave lutto. Il mio pensiero – conclude l’unico esponente calabrese di governo- corre ai familiari ed agli affetti di Jole Santelli. I calabresi, in questa triste occasione tutti uniti, vi sono vicini”.

LIBERO NOTARANGELO CONSIGLIERE REGIONALE PD “La prematura, inaspettata, scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ci lascia – senza ipocrisia – senza parole. Davanti alla solennità della morte non ci sono steccati ideologici, divergenze politiche, sterili discussioni sul modo di governare la nostra regione che amava moltissimo”. E’ quanto afferma il consigliere regionale del Pd, Libero Notarangelo.

“La presidente Santelli ha saputo trasformare in vitalità incosciente il dolore, e in coraggio la pressione e la preoccupazione per un percorso in salita, complicato dalle incognite della malattia che ha combattuto fino alla fine – ha detto ancora Notarangelo – ha sfidato la sorte con il sorriso. Alla famiglia prima di tutto, che amava tanto e dalla quale era amatissima, la più sincera vicinanza”.

ANTONIO VISCOMI DEPUTATO PD “Senza parole. Attonito per la morte improvvisa, inaspettata, dolorosa di Jole Santelli. Incapace di immaginare nella fredda immobilità della morte la sua gioiosa vitalità e il suo sorriso, sempre capace di trasformare l’agire politico in un incontro tra persone. E’ sempre stato così: in Parlamento, al Ministero, al Comune e da ultimo in Regione. Pronta ad ascoltare e a ricercare soluzioni quanto più condivise possibili, attenta al merito delle persone e sempre ancorata ai valori solidi della democrazia liberale. Ora è il momento di stringersi al dolore della sua famiglia, alla quale esprimo il più sentito cordoglio”. Così Antonio Viscomi, deputato calabrese del Partito Democratico, appresa la notizia della morte di Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria.

NICOLA PARIS CONSIGLIERE REGIONALE Se ne è andata prematuramente una donna coraggiosa, che non ha avuto paura di affrontare un male subdolo che avrà pure intaccato il suo fisico ma non la sua mente e il suo cuore legato alla sua Calabria per la quale in questi anni, ha sempre lottato per un riscatto vero. La scomparsa del nostro Presidente Jole Santelli ci lascia sgomenti, è una perdita inaccettabile, un dolore che segna la nostra Regione, il Paese intero. Jole era una donna che amava la sua terra, sempre in prima linea, si è battuta per far rispettare i diritti di un Sud troppo spesso dimenticato e bistrattato. Nonostante la malattia, ha dimostrato in questi mesi da Governatrice, determinazione, passione, coraggio nonostante tutto e tutti. Jole era una “guerriera” tenace che non ha avuto paura di nulla, nemmeno della morte. Lascia un vuoto difficile da colmare ma il suo ricordo ci accompagnerà sempre.

FILIPPO PIETROPAOLO CAPOGRUPPO FDI IN CONSIGLIO REGIONALE “Conoscevo Jole da anni, e ne ho sempre apprezzato l’intelligenza, la competenza, la capacità di rendere gentile il suo autorevole profilo istituzionale, impreziosendolo di una grande carica di umanità. In questi mesi ho avuto il privilegio di collaborare con una donna che ha saputo dimostrare in poco tempo, e in una situazione di grave emergenza, la capacità di guidare e dare una prospettiva ad una regione schiacciata da problemi antichi e dalla rassegnazione. Non ha chiesto sconti per la sua malattia, che ha affrontato in maniera intima e con grande coraggio, ed anzi ha tentato in ogni modo di strapparle tempo per realizzare, giorno dopo giorno, il sogno di cambiare la Calabria e farla diventare una regione viva, dinamica, orgogliosa. Uno specchio della sua voglia di vivere, del suo dinamismo, del suo orgoglio di donna calabrese. La sua scomparsa ha addolorato e commosso l’Italia intera, e ha lasciato l’esempio di una donna tenace e coraggiosa, che amava la sua terra più di ogni altra cosa. Una donna di cui la Calabria deve essere fiera”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo.

DENIS NESCI COMMISSARIO PROVINCIALE RC FRATELLI D’ITALIA Dolore e sgomento per quanto appreso oggi. La Presidente Santelli fino all’ultimo giorno della sua vita ha onorato il suo impegno e il suo profondo amore per la Calabria. L’ha servita, nonostante il male, nonostante tutto, con orgoglio e con un senso delle Istituzioni

riconoscibile solo nei grandi personaggi della storia. Cara Presidente, con il sacrificio più grande hai scritto il tuo nome nel cuore della nostra terra. Non sarai mai dimenticata per ciò che hai saputo dare in vita. Il tuo esempio guiderà lo sforzo politico di tutti i calabresi, a prescindere dalla fede o dal colore politico. Buon viaggio Jole.

GRAZIANO DI NATALE SEGRETARIO QUESTORE CONSIGLIO REGIONALE E’ una tragedia. Ho appreso della prematura scomparsa della Governatrice, Jole Santelli. Si tratta di una notizia che mi rattrista tantissimo. Dinnanzi a tanto dolore, ogni considerazione è fine a se stessa. Ogni parola risulta essere, al momento, superflua. Ricordo i tanti scambi di opinioni tra noi. Resterà impressa nella mia mente l’immagine di una donna forte e determinata, nonostante tutto.

Alla famiglia Santelli, ai parenti, porgo le mie più sentite condoglianze.

CLAUDIO ALOISIO PRESIDENTE CONFESERCENTI REGGIO CALABRIA La Calabria ha perso la sua Presidente. Stanotte è mancata Jole Santelli.

Al di là delle idee politiche di ognuno e dell’apprezzamento o delle critiche sul suo operato come Governatrice, credo che tutti gli debbano riconoscere l’enorme coraggio dimostrato, la coerenza delle convinzioni che quand’anche “scomode” ha sempre rivendicato e l’amore sincero per la sua terra.

Giungano da parte di Confesercenti Reggio Calabria le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia.

STAFF DIREZIONE GENERALE DEL GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO DI REGGIO CALABRIA A causa dell’improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, la conferenza stampa prevista per questa mattina, nell’Aula Spinelli del P.O. “Riuniti”, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere (#STOPVIOLENZA) è rinviata a data da destinarsi.

Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria e l’associazione culturale CULT 3.0 esprimono le più sentite condoglianze ai familiari della Presidente Santelli.

LAURA CASTELLI VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZA Provo un forte dolore per la scomparsa di Jole Santelli, amica prima di tutto. Una donna energica e determinata, che da pochi mesi era alla guida della “sua” Calabria, una terra che non ha mai dimenticato durante l’impegno politico. Ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze. Lasci un grande vuoto Jole.

MONS. VINCENZO BERTOLONE, ARCIVESCOVO METROPOLITA DI CATANZARO-SQUILLACE, PRESIDENTE CEC La notizia della prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria, on.le Iole Santelli, addolora profondamente tutti i calabresi e suscita un sentimento di profonda tristezza di fronte a una vita strappata così presto alla terra. I Vescovi calabresi manifestano il loro cordoglio ed esprimono le più sentite condoglianze ai familiari, parenti ed amici, accompagnate dalla preghiera di suffragio perché Dio, per intercessione della Beata Vergine Maria ottenga alla carissima Jole di contemplare la luce del Volto di Cristo e irradiarla sul volto di chi l’ha amata e apprezzata e continua ad amarla nell’orizzonte del Risorto che vince la morte.

COMITATO MAGNA GRAECIA Il Comitato esprime le più sentite condoglianze a tutti i familiari ed i conoscenti della Presidente Jole Santelli a seguito della morte avvenuta nella notte appena trascorsa.

La prima Presidente donna della Regione ci lascia nel pieno della sua maturità e solo dopo appena 9 mesi dalla sua nomina a Governatore della Regione.

Come Comitato esprimiamo tutta la nostra amarezza per l’accaduto.

UNIONE SINDACALE DI BASE Doveroso rispetto dell’avversario politico che in questi pochi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci, rispetto come tratto distintivi della democrazia.

Oggi è il momento di fermarci e soffermarmici sulla capacità di rispettare gli avversari per come avveniva quando si dialogava con loro, un costume, una mentalità, che la politica italiana, fuori dagli schemi dal perenne gioco delle tifoserie ha perso, – che non fa altro spesso ad ammantare le divisioni di una nebbia ideologica molto simile a un retorico polverone e incapace di parlare ormai a una società rinnovata.

Come USB abbiamo avuto molti scontri su tematiche regionali, che riprenderemo; siamo stati “il sindacato” che ha sindacato, che non ha condiviso le sue posizioni politiche, ma questo declino improvviso e inesorabile ci è parso ingiusto anche perché, Jole Santelli, a parte essere stata la governatrice della Calabria, amava profondamente la funzione politica nella società, tanto è che ha rappresentato nella sua vita uno dei tanti obiettivi politici umanamente sentito e praticato.

La USB si unisce al cordoglio generale per la scomparsa prematura.

DEMETRIO STELLITTANO PRESIDENTE FORZA REGGIO Poche righe e poche parole per esprimere vicinanza alla famiglia della nostra presidente della Calabria Jole Santelli e ricordarla nel suo coraggio con il quale ha affrontato la sua malattia sino alla fine, ricordando che non siamo tra quelli che l’hanno criticata dal giorno della sua elezione sino a qualche giorno fa per le sue tarantelle. Tarantelle che sapeva fossero le ultime della sua vita, ma per tanta gente senza scrupoli servivano per farsi pubblicità, concludendo non mi resta che il rammarico mio e di tutto il nostro consiglio direttivo perché oltre la persona politica abbiamo perso una grande donna.

GIGI FEDELE (UDC) “La Regione perde una grande donna, dolce e gentile, una vera “guerriera” che, sino al’ultimo, ha dedicato la sua vita per la sua amata Calabria. La prematura scomparsa della Governatrice Jole Santelli lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla, di lavorare al suo fianco, di sostenere le battaglie per il Sud, quel Sud che lei amava tanto”.

Così il vice coordinatore regionale dell’Udc Gigi Fedele ricorda l’amica deceduta nelle scorse ore.

“Ho appreso con profonda tristezza la tragica notizia che colpisce la Calabria, il Paese intero e non possiamo che stringerci al dolore della famiglia Santelli – continua Fedele – Jole era una mia carissima amica, abbiamo trascorso tanti anni nello stesso partito e lottato insieme per il bene della comunità. Seppur provata nella sua malattia, Jole non ha mai smesso di onorare l’impegno preso con i calabresi per dare un volto nuovo alla sua Regione. Rivolgo alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che hanno collaborato con lei nel corso degli anni, le mie profonde e sincere condoglianze. Con la sua scomparsa, perdiamo una donna che, con tenacia e passione, ha contribuito a tenere in alto il nome della Calabria e che, nonostante la vita non sia stata clemente con lei, sempre con dedizione e amore, non si è arresa sino alla fine”.

IL CONSIGLIERE REGIONALE GIACOMO PIETRO CRINÒ (CDL) L’improvvisa e immatura scomparsa della governatrice della Calabria, Jole Santelli, mi rattrista moltissimo e ci lascia tutti senza parole. Provo un immenso dolore, perché Jole Santelli oltre ad essere stata un’ottima persona è stata anche un’autorevole rappresentante della politica e delle Istituzioni. E lo ha rappresentato fino all’ultimo, al governo regionale calabrese. Una donna determinata e passionale, che credeva fortemente nelle sue idee. Una donna che combatteva con forza per le sue convinzioni. Di lei avevo e continuerò a nutrire immensa stima. La scomparsa della Santelli è una perdita grave per tutti, per la Calabria, per gli amici, gli avversari politici, per la famiglia, per tutti quelli che le hanno voluto bene. Il suo impegno, la sua militanza politica, l’esperienza nelle varie Istituzioni, legata allo sviluppo socio-economico della Calabria, saranno ricordati da amici e avversari politici. Jole Santelli ci mancherà molto. Ai familiari il mio cordoglio e la mia vicinanza, assieme a quella del Gruppo che presiedo in seno al Consiglio regionale della Calabria.

PASQUALE COTRONEO SINDACO DI LAGANADI “Esprimiamo il più profondo dolore per la scomparsa della Presidente della Giunta Regionale, Jole Santelli”. Lo scrive in una nota il Sindaco del Comune di Laganadi (RC), Michele Spadaro.

“L’Amministrazione Comunale di Laganadi e tutta la cittadinanza si stringe, in questo tragico momento, attorno alla famiglia, a tutti i parenti ed agli amici più cari.

La sua prematura dipartita, a soli 51 anni, sconvolge e sgomenta una intera regione.

Esempio di coraggio e determinazione, Jole ha lottato contro un brutto male che non le ha impedito di affrontare sempre con forza la vita”.

“Ci uniamo – conclude – in doveroso silenzio al lutto di tutti i calabresi”.

VINCENZO SOFO EURODEPUTATO LEGA “Rimandato l’evento previsto per oggi a Vibo Valentia, in segno di rispetto per la scomparsa di Jole Santelli. Lo rifaremo, ora è il tempo del raccoglimento”

“In segno di profondo rispetto nei confronti del nostro Governatore appena scomparso Jole Santelli, della sua famiglia e della Calabria tutta abbiamo deciso di annullare l’evento in programma oggi 15 ottobre in provincia Vibo Valentia, dal titolo La Calabria in cammino basiliano verso l’Europa. Ogni commento relativamente alla perdita della Presidente sarebbe superfluo: da parte mia una preghiera per lei e per i suoi cari.

Quanto all’evento, è rimandato: lo rifaremo. Perché, al contrario di quanto pensano alcuni, la valorizzazione e la promozione del tesoro identitario della Calabria è fondamentale per il rilancio di una regione che uscirà a pezzi dalla crisi Covid. Ma ora è il momento del raccoglimento”.

Questa la decisione che l’eurodeputato della Lega Vincenzo Sofo, in segno di cordoglio, ha voluto tributare alla Governatrice Jole Santelli.

MICHELE TRAVERSA EX SINDACO DI CATANZARO “L’improvvisa scomparsa di Jole Santelli mi ha profondamente commosso. Ha affrontato la malattia con una forza straordinaria, senza perdere mai il sorriso e senza abbandonarsi alla sfiducia. Credeva nel fato. Mi colpirono le sue parole nel giorno della presentazione della sua candidatura alla presidenza. Usò la parola fato, il disegno già scritto al quale non si può sfuggire, per farsi carico di un destino che invece poteva e doveva essere cambiato, quello di una terra per troppo tempo tradita e privata della speranza. Decise così di essere più forte della malattia, senza preoccuparsi dei disegni del fato, e di mettersi al servizio della Calabria. Lo ha fatto senza risparmiarsi, incurante delle critiche superficiali, con la libertà e il coraggio di chi ha dovuto accettare sfide ben più difficili e spaventose. In tanti anni di militanza politica comune, e soprattutto nell’intensa esperienza che abbiamo condiviso alla Camera dei Deputati, ho potuto apprezzare la sua fine intelligenza, la sua competenza, la sua caparbietà, il suo amore viscerale nei confronti di una Calabria che, grazie ad una esperienza politica enorme rispetto alla sua giovane età, riusciva a guardare da una prospettiva diversa e sempre proiettata al futuro. Rappresenta un esempio per tutta la politica calabrese”. Così l’ex sindaco di Catanzaro on. Michele Traversa.

FRANCESCO DE LEO SEGRETARIO REGIONALE MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE A nome della segreteria regionale del Movimento Sociale Fiamma Tricolore esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del presidente della regione Calabria Jole Santelli. Una notizia nefasta che coglie oggi la nostra regione in un periodo drammatico sia economicamente che dal punto di vista sanitario. A Lei va il nostro pensiero avendola riconosciuta come donna forte e combattente che nonostante la grave malattia non ha esitato a mettersi al servizio della Calabria e dei suoi cittadini in un periodo drammatico e sfortunato caratterizzato da una pandemia globale. Durante i mesi di chiusura totale abbiamo potuto constatarne le qualità e apprezzare la sua capacità di ascolto delle nostre istanze riguardo alcuni provvedimenti sanitari ed economici da attuare. La Calabria, che aveva promesso di cambiare, perde una guida coraggiosa. Alla famiglia, agli affetti più stretti rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze.

ANCI GIOVANI CALABRIA “Oggi è una giornata triste per la Calabria. Da giovani amministratori calabresi siamo profondamente colpiti dalla scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli. Una dolorosa perdita per le Istituzioni e per i calabresi che la presidente Santelli rappresentava in tutta Italia con impegno, coraggio e determinazione. A titolo personale e delle istituzioni che rappresentiamo, desideriamo esprime vicinanza a tutte le persone a lei care”.

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI Colpisce profondamente la notizia così improvvisa della morte della Governatrice Jole Santelli. Sapevamo tutti che lottava contro una brutta malattia, ma forse l’energia con cui svolgeva il suo ruolo ci aveva fatto dimenticare questa realtà. È quanto dichiara il vicesindaco Massimiliano Smiriglia esprimendo con il sindaco Luigi Lirangi insieme alla comunità e a tutta l’Amministrazione Comunale vicinanza e cordoglio alla famiglia e alle persone che le sono state più vicino alle quali in questo momento va l’abbraccio di tutti i calabresi. Il vicesindaco coglie l’occasione per informare che il giorno delle esequie la città osserverà il lutto cittadino.

COMUNE DI CALOVETO La scomparsa della Presidente Jole Santelli ci coglie impreparati, una tragica notizia che lascia profondo sgomento. La Calabria intera piange la perdita della prima presidente donna della Regione. È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo, insieme all’Amministrazione Comunale, vicinanza ai familiari, ai collaboratori e a tutte le persone vicine alla Governatrice.

PD LAMEZIA TERME Il PD cittadino esprime cordoglio e profonda amarezza per la scomparsa prematura della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

La scomparsa prematura di Jole Santelli ci ha colpito e commosso. Era una combattente che ha non ha mai rinunciato alle sue battaglie, politiche e personali. Ha affrontato battaglie importanti e dolorose con il sorriso forte di una donna calabrese orgogliosa. Alla sua famiglia, ai suoi amici più cari va il nostro abbraccio sentito.

COMUNE DI AMENDOLARA SINDACO CIMINELLI La dipartita della nostra presidente di Regione, Jole Santelli – ancor di più perché improvvisa ed inaspettata – ci lascia attoniti e frastornati. Una donna forte, innamorata della sua terra, sicura nelle sue scelte è stata privata, dalla scure della morte, della possibilità di lavorare per il bene della Calabria così come ardentemente desiderava. Avevamo da subito instaurato un rapporto istituzionale all’insegna della stima reciproca che ha portato più volte a discutere sul presente e sul futuro di Amendolara, anche con atti concreti. A nome mio personale e come sindaco; a nome della Giunta e dell’intero Consiglio Comunale; di tutti i dirigenti e dipendenti comunali, nonché della comunità tutta di Amendolara esprimo un sincero cordoglio umano e istituzionale. Arrivederci Jole!

ON. EUGENIO SANGREGORIO Esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’on. Jole Santelli.

La Calabria perde una figlia prestigiosa che ha saputo esprimere fin da giovanissima la sua passione per la politica arrivando a ricoprire cariche di alto livello come parlamentare e Sottosegretario di Stato, e da ultimo come Presidente della nostra Regione.

Come Calabrese e ancor più come cosentino mi sento particolarmente addolorato in quanto, oltre ad una brava politica Jole è stata una grande donna che ha sempre rappresentato al meglio la forza ed il carattere delle donne del Sud, con lo spirito e la determinazione che la distinguevano.

FERROVIE DELLA CALABRIA “E’ con grande dolore che apprendiamo la perdita di Jole Santelli, una donna determinata e coraggiosa che ha dimostrato un grande amore verso la sua regione, dedicandole il suo impegno con determinazione fino all’ultimo giorno. Ha affrontato da subito le tematiche che stanno a cuore ai calabresi dimostrando sensibilità e disponibilità verso il settore dei trasporti.

E’ per questo motivo – dichiarano unanimemente l’amministratore unico Antonio Parente insieme al coordinatore generale Aristide Vercillo Martino – che proseguiremo con maggiore impegno nel portare avanti la linea condivisa con la presidente Santelli.

I nostri sforzi saranno ancora più incisivi per dare continuità ad un indirizzo che vede le Ferrovie della Calabria rivestire un ruolo centrale nel settore dei trasporti pubblici e porteremo a compimento, con maggiore fermezza ed impegno, le azioni programmate insieme alla presidente Santelli.

Insieme alla società tutta esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Jole Santelli”.

FRANCESCO CAVALLARO SEGRETARIO GENERALE CISAL “Esprimo un profondo cordoglio alla famiglia, al consiglio regionale, alla Calabria per la prematura scomparsa della Governatrice. Ci univa la passione viscerale per la nostra terra, per la quale combattevamo. Una donna forte, energica, libera, una protagonista della politica italiana. Mi lascia sgomento questa notizia, ho sempre apprezzato la sua visione razionale, costruttiva e quel modo deciso di porgere le sue tesi. Che dispiacere!” Così il segretario generale della Cisal, Francesco Cavallaro, ricordando la governatrice della Calabria Jole Santelli.

ANTONINO MINICUCI “Determinata, combattiva, ironica ma soprattutto innamorata della Calabria. E’ cosi che ricordo Jole Santelli, la cui prematura scomparsa mi rattrista enormemente. Con sincera lealtà aveva sostenuto la mia candidatura a Sindaco di Reggio Calabria, garantendomi collaborazione.

Soltanto poche settimane fa ci confrontavamo sulle enormi potenzialità della nostra terra, oggi mi trovo addolorato a dare l’addio al Presidente della Regione Calabria. Un percorso iniziato pochi mesi con entusiasmo e forza di volontà fa viene bruscamente interrotto dal destino avverso.

La lezione che Jole Santelli lascia a tutti noi è quella di una donna che ha fatto del coraggio il proprio tratto distintivo. Il coraggio di affrontare a viso alto e senza paura la malattia. Il coraggio di credere in futuro migliore e diverso per la Calabria. L’insegnamento che ci lascia dovrà essere la stella polare che guiderà il rilancio della nostra terra, è il modo migliore che abbiamo per ricordarla. Ciao Jole, ci mancherai”.

SENATRICE ANNAMARIA PARENTE (ITALIA VIVA) “Si è battuta con il sorriso e con forza per tante battaglie, anche contro questa. Un risveglio amaro e commosso. Donna forte e determinata che ha dimostrato sempre un amore autentico per la sua terra e la sua gente. Il mio cordoglio alla famiglia e alle istituzioni calabresi.” Così su twitter la senatrice di Italia Viva e Presidente della Commissione permanente di igiene e sanità di palazzo Madama, Annamaria Parente, ricordando la governatrice della Calabria Jole Santelli.

DOMENICO PENNA PRESIDENTE GAL AREA GRECANICA Il “GAL Area Grecanica” partecipa al dolore della famiglia per l’improvvisa e prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli.

Nell’esprimere il proprio cordoglio, in questa giornata tragica per l’intera Calabria, il Presidente e i componenti del CDA a nome di tutti soci desiderano ricordarne il valore umano, la generosità, l’abnegazione e la passione dedicata al lavoro. Una personalità la Sua, impegnata al massimo fino all’ultimo nel rappresentare al meglio la Calabria ed i calabresi, svolgendo sempre con estrema serietà i propri incarichi istituzionali, prima a Roma ed ultimamente in Calabria.

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO Promuovere sempre una leale e costruttiva collaborazione e condivisione tra le istituzioni ed i loro rappresentanti per imboccare percorsi virtuosi che, al di là dell’appartenenza politica, si muovano nella direzione dello sviluppo e della crescita dei territori. È, forse, questo, il messaggio più forte ed il metodo che lascia alla sua terra che amava tanto la Presidente Jole Santelli.

È quanto dichiarano il Sindaco Flavio Stasi e la Presidente del Consiglio Comunale Marinella Grillo interpretando i sentimenti di sgomento e dolore dell’intera collettività per la prematura scomparsa della prima donna al vertice della massima istituzione di governo in Calabria e prima donna a guidare una regione del Mezzogiorno del Sud. In segno di lutto – fanno sapere – le bandiere saranno issate a mezz’asta.

Restare senza una guida in questo momento buio e quando si erano messi in campo tutti gli sforzi e la creatività per risollevare le sorti di questa terra, penalizzata ulteriormente da un’emergenza sanitaria senza precedenti, lascia sgomenti tutti.

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO E’ sconvolgente quanto appreso oggi dagli organi di stampa, la morte della presidente Jole Santelli ci lascia senza parole. Solo qualche giorno fa ci siamo recati in regione per risolvere alcune problematiche legate al nostro territorio, incrociando per un breve saluto anche la presidente Santelli che ci ha accolto con il solito sorriso.

Davanti la morte non esistono colori politici, oggi è scomparsa una giovane donna di appena 51 anni, piena di vita che ha lottato fino all’ultimo con il sorriso: noi, nel nostro piccolo, non possiamo fare altro che stringerci a questo forte dolore che ha colpito l’intera regione.

A nome mio e dell’intera amministrazione comunale porgo le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici più stretti. Riposa in Pace Jole!

IGRECO OSPEDALI RIUNITI Operando nella sanità e nell’agroalimentare, rami strategici di questa terra e allo stesso tempo campi minati da emergenze e criticità, abbiamo avuto modo di apprezzare di Jole Santelli il suo modo di aggredire dosando competenza, pugno fermo, sensibilità e delicatezza, tutte le questioni aperte ed ereditate dal passato. Ci ricorderemo sempre di quel Presidente donna che ha saputo guardare oltre e con lungimiranza, mostrando la stessa attenzione a tutti, senza badare ad appartenenze o ideologie.

A nome della famiglia e di tutto il personale de iGreco Ospedali Riuniti e dell’azienda agroalimentare, il Gruppo iGreco esprime sentite e sincere condoglianze alla famiglia e alle persone vicine alla Governatrice, prematuramente scomparsa oggi, giovedì 15 ottobre.

GIUSEPPE RAFFA E’ una notizia che mi addolora, che addolora l’intera comunità Calabrese. La scomparsa della Presidente Jole Santelli. Ma ancor di più la scomparsa di un’amica.

Donna tenace, coraggiosa e leale. Nonostante la malattia aveva trovato il coraggio di mettersi ancora una volta in gioco, per il bene comune della sua terra: la Calabria. In questi mesi di amministrazione, ha fatto scelte coraggiose nel rispetto del bene comune di tutti.

Non sempre siamo stati in sintonia su determinate scelte politiche. Ma siamo riusciti, grazie anche alle sue straordinarie capacità umane, ancorché politiche, a fare sintesi sempre a vantaggio della comunità e ad affrontare l’ultima campagna elettorale insieme, con determinazione e passione.

Alla sua famiglia va il mio cordoglio e la mia vicinanza.

Ciao Jole, ci mancherai!

GIUSEPPE GALATI “La scomparsa di Jole Santelli mi sconvolge e rattrista profondamente. Una donna tenace e caparbia. Jole fino alla fine è riuscita a coniugare profondo senso del dovere, passione e spirito di servizio verso la politica e anche in questo suo ultimo percorso istituzionale una forte sensibilità verso i problemi della Calabria”

Il mio personale rapporto con Jole nasce fin dagli anni universitari ed è proseguito con la comune passione per la politica. Molti i punti di incontro e tante le battaglie comuni in Parlamento in favore del Sud e della Calabria ma anche punti di vista e posizioni diverse rappresentate sempre e comunque con equilibrio e rispetto reciproco ”.

Così l’ex deputato Giuseppe Galati che aggiunge “la prematura scomparsa di Jole lascia un vuoto profondo ma soprattutto un insegnamento e una testimonianza di coraggio. Mi stringo alla sua famiglia, alle sorelle Paola e Roberta ed ai suoi tanto amati nipoti in questo momento di grande dolore, consapevole del fatto che – conclude – ciò che ha lasciato Jole costituirà un dono per ciascuno di noi”.

GAL TERRE LOCRIDEE “Purtroppo questa sarà ricordata come una delle date più tristi per la Calabria ed i calabresi. La notizia della morte di Jole, mi ha assolutamente sconvolto e mi riempie il cuore di dolore”. È quanto dichiara in una nota il presidente del GAL Terre Locridee, Francesco Macrì, commentando la notizia della morte della Presidente della Regione Calabria.

Il dramma sconvolge tutti noi che abbiamo perso il primo Presidente donna della Regione Calabria, una donna tenace, una guida motivata, appassionata ed esperta, in grado di dare risposte alle nostre comunità.

“La sua recente visita, questa estate, e la sua dichiarata convinzione dei valori della Locride e di come questo territorio abbia le più elevate potenzialità di crescita, ci aveva dato forza per continuare il percorso di sviluppo. Da amica, oltre che da Presidente della Regione, mi incoraggiò ad andare avanti con il lavoro del GAL, a dimostrazione di quanta importanza per lei rivestisse la valorizzazione delle risorse locali e il contatto diretto delle istituzioni con la gente”. I consiglieri e la struttura tecnica del GAL Terre Locridee si uniscono al cordoglio dei familiari e dell’intera comunità calabrese.

SINDACATO DELLA SCUOLA ANIEF Il sindacato della scuola Anief, a nome di tutti i suoi collaboratori e soci esponenti del mondo dell’istruzione, della formazione e della ricerca, esprime dolore per la prematura scomparsa dell’Onorevole Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria da gennaio 2020, impegnata suo malgrado su due fronti, in battaglie cui rivolgeva tutto l’impegno e la determinazione con forza e dedizione. La ricordiamo solo ieri ad assolvere il suo ruolo, presente alla Regione.

Disponibile al dialogo con tutte le componenti sociali e politiche della Calabria e non solo, ha prestato un’attenzione particolare al mondo dell’istruzione. Nelle sue funzioni istituzionali e politiche, nei riguardi della Scuola, ha dimostrato una sensibilità profonda verso ogni sfaccettatura.

Il sindacato Anief rivolge le sue più sentite condoglianze alla famiglia, ma anche a tutti i calabresi.

COMUNE DI ALTOMONTE Quella di oggi è una pagina tristissima per la Calabria e per i calabresi. Se ne va all’improvviso la prima Presidente donna di questa terra e colei che in pochi mesi era riuscita ad iniettare tanta energia e voglia di riscatto in tutti i territori ed in noi amministratori locali. Ci mancherà la sua passione, la sua caparbietà insieme a quella sua capacità e libertà, rara in questa regione, di decidere tutto senza alcun condizionamento di nessun tipo.

È quanto dichiara il sindaco Giampiero Coppola esprimendo insieme alla comunità e a tutta l’Amministrazione Comunale vicinanza e cordoglio alla famiglia della Presidente ed ai suoi amici e più stretti collaboratori.

CIA AGRICOLTORI ITALIANI DELLA CALABRIA La Giunta di CIA – Agricoltori Italiani della Calabria, nell’apprendere la notizia della improvvisa e prematura dipartita della Presidente Iole Santelli, esprime cordoglio per quanto accaduto.

“Siamo profondamente e sinceramente rammaricati per l’improvvisa scomparsa della governatrice, per quanto noti i suoi importanti problemi di salute, tutti gli agricoltori e le agricoltrici di CIA – Agricoltori Italiani della Calabria si uniscono al dolore della famiglia della Presidente Santelli” queste le parole del Presidente Nicodemo Podella.

DOMENICO PAPPATERRA DG ARPACAL “È una notizia che mi ha assolutamente sconvolto e sono molto addolorato, innanzitutto dal punto di vista umano; non è possibile che una giovane donna di 51 anni possa lasciarci in questa maniera”. E’ quanto dichiara in una nota il direttore generale dell’Arpacal, dr. Domenico Pappaterra, commentando la notizia della morte del presidente della Regione Calabria, on.le Jole Santelli.

“Mi dispiace – afferma Pappaterra – anche per la nostra cara Calabria che Jole amava tanto, perché finalmente aveva trovato una guida motivata, appassionata e politicamente esperta per dare delle risposte a questa nostra terra sfortunata che tanto ha bisogno di aiuto, ma soprattutto ha bisogno di uomini e donne di grande volontà. Siamo entrati insieme in Parlamento nel 2001 e, sebbene fossimo in due aree politiche differenti , con posizioni parlamentari altrettanto differenti, la nostra amicizia si è sempre consolidata negli anni sulla base di un forte e reciproco rispetto , al punto tale che una volta eletta presidente della Regione Calabria , con il sottoscritto direttore generale dell’Arpacal nominato dalla precedente giunta 7 mesi prima, le presentai una relazione sulle mie attività nell’ente dando la mia disponibilità, qualora lei lo reputasse opportuno , di lasciare la strada ad altre scelte governative. Lei invece mi incoraggiò ad andare avanti nell’opera di riorganizzazione dell’agenzia ambientale calabrese, a dimostrazione di non avere paraocchi politici , di credere nella volontà delle persone e soprattutto avere una visione che prescindeva dall’appartenenza politico culturale”.

NICOLA LEONE RETTORE UNICAL «Esprimo a nome della comunità accademica dell’Università della Calabria profondo cordoglio per la scomparsa di Jole Santelli, presidente della nostra Regione. Siamo profondamente addolorati per la morte prematura di una giovane donna, andata via nel pieno della sua vita e della sua attività politica, e ci stringiamo con commozione alla sua famiglia e ai suoi collaboratori, in questa triste giornata».

ITALIA VIVA REGGIO CALABRIA (COORDINAMENTO PROVINCIALE, CITTADINO, MEMBRI ASSEMBLEA, AMMINISTRATORI) Esprimiamo profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Calabria, on. Jole Santelli.

Nel ricordare l’impegno pluridecennale al servizio del Paese e della Calabria, condotto con immensa forza, energia e passione politica, porgiamo le nostre sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che Le erano vicini.

LUIGI INCARNATO SEGRETARIO REGIONALE PSI CALABRIA “Esprimo, a nome mio personale e di tutti i socialisti calabresi, profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Jole Santelli. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di immane dolore”. E’ quanto afferma il segretario regionale del PSI Calabria, Luigi Incarnato. “La Calabria tutta oggi piange la scomparsa del suo Presidente- conclude Incarnato – e trovo doveroso che se ne onori la figura con una giornata di lutto regionale”.

GIUSEPPE NUCERA LA CALABRIA CHE VOGLIAMO “Alle ultime elezioni regionali, io in prima persona e tutto il Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ abbiamo sostenuto con entusiasmo e convinzione la candidatura di Jole Santelli, diventata la prima Governatrice della nostra Regione. Oggi siamo tutti sconvolti dalla prematura scomparsa di Jole, che stava affrontando con forza la battaglia contro un male. E’ un giorno triste per tutta la Calabria, senza distinzione di appartenenza politica. La nostra Regione aveva iniziato un percorso di rinascita e cambiamento sotto la guida combattiva della Santelli, proseguirlo sulla scia da lei tracciata sarà il modo migliore per renderle onore. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita. Ciao Jole, la terra ti sia lieve”.

FRANCO ACETO PRESIDENTE COLDIRETTI CALABRIA “Alle ultime elezioni regionali, io in prima persona e tutto il Movimento ‘La Calabria che vogliamo’ abbiamo sostenuto con entusiasmo e convinzione la candidatura di Jole Santelli, diventata la prima Governatrice della nostra Regione. Oggi siamo tutti sconvolti dalla prematura scomparsa di Jole, che stava affrontando con forza la battaglia contro un male. E’ un giorno triste per tutta la Calabria, senza distinzione di appartenenza politica. La nostra Regione aveva iniziato un percorso di rinascita e cambiamento sotto la guida combattiva della Santelli, proseguirlo sulla scia da lei tracciata sarà il modo migliore per renderle onore. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita. Ciao Jole, la terra ti sia lieve”.

ELISA SCUTELLÀ PORTAVOCE M5S CAMERA DEI DEPUTATI «Jole è stato l’esempio di come la calabresità, lo spirito di appartenenza alla propria terra, le radici vengono prima di ogni cosa. Prima delle contrapposizioni politiche, prima dei punti di vista e dei principi. Seppur da schieramenti diversi, durante la nostra esperienza comune in Parlamento, abbiamo condiviso un’amicizia, fatta di simpatia e rispetto. Parlavamo e ci confrontavamo sulle questioni della nostra terra. Ripeto, a prescindere dalle posizioni politica, Jole lascia un vuoto immenso. Innanzitutto come donna impegnata e combattiva. È stato il primo presidente donna della Calabria e questo, nel profondo, mi ha sempre riempito di gioia. Mi mancherai amica mia. Mancherai a tutti quelli che ti hanno conosciuto». Sono, queste, le parole del portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Elisa Scutellà, alla notizia della dipartita del Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli, rivolgendo il messaggio di cordoglio a parenti e amici.

FRANCESCO PITARO CONSIGLIERE REGIONALE “Esprimo sentimenti di sincero cordoglio per la morte della Presidente della Regione. Mi spiace profondamente. Le parole dinanzi alla morte valgono niente. Ma una cosa voglio dirla, sulla scorta delle interlocuzioni che ho avuto con lei e per averla vista, nonostante la sofferenza che si portava dentro, disponibile all’ascolto, affabile e sorridente: l’on. Jole Santelli ha affrontato la malattia con un coraggio e una tenacia davvero encomiabili. Ha reagito al dolore a testa alta difendendo strenuamente il diritto alla vita”.

GIOVANNI ARRUZZOLO CONSIGLIERE REGIONALE (FORZA ITALIA) “Profondamente sconvolto e addolorato dalla prematura scomparsa della presidente della Giunta regionale della Calabria Jole Santelli, esprimo sentimenti di cordoglio e profonda vicinanza ai familiari in questo tristissimo momento”.

Così il consigliere regionale Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), appresa la notizia della morte dell’on. Jole Santelli.

“Tenace e combattiva, Jole Santelli ha affrontato la malattia con grande coraggio e determinazione, le stesse che hanno caratterizzato il suo impegno politico sin dagli esordi. Figura di riferimento della vita politica regionale – sottolinea Arruzzolo – ha ricoperto ruoli prestigiosi anche a livello nazionale. Brillante avvocato ed esponente di primo piano di Forza Italia, fu convinta interprete dei valori del partito azzurro che ha sempre saputo incarnare nel suo agire politico. La ricorderemo anche per l’amore per la sua terra per la quale si è sempre spesa con entusiasmo e passione”.

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI “È una notizia che addolora tutti noi, ovviamente supera gli steccati ideologici e politici ed unisce tutta la comunità calabrese che oggi perde il suo Presidente in un momento particolarissimo. A nome mio personale e dell’intera Città di Motta San Giovanni esprimo profondo cordoglio e sentite condoglianze alla famiglia del presidente Jole Santelli. D’accordo con il presidente Beniamino Mallamaci, in occasione del Consiglio comunale convocato per domani, osserveremo un minuto di silenzio e raccoglimento”. È quanto dichiara Giovanni Verduci, sindaco della Città di Motta San Giovanni, appresa la notizia della morte dell’on. Jole Santelli Presidente della Regione Calabria.

GIUSEPPE GRAZIANO (UDC) «Donna piena di valori, Presidente pervicace. La Calabria, oggi, non perde solo la sua guida politica ma anche una dei suoi giovani figli che ha creduto fino all’ultimo che un sud migliore possa esistere. E questo non solo a parole. Fino a ieri l’abbiamo vista lavorare tra le sue carte, sulla quella sua scrivania in Regione, piena di impegni, di progetti e di sogni da realizzare per la sua terra e insieme ad una squadra che sin dall’inizio dell’azione di governo ha voluto sempre partecipe e attenta attorno a sé. Proprio in questi giorni discutevamo delle prossime sfide che avremmo dovuto affrontare: le tante iniziative per dare la possibilità ai giovani di continuare a credere nella Calabria; l’eterna vertenza della sanità e dei suoi decennali problemi; i nuovi progetti per creare sviluppo e futuro a questa regione. Stanotte, con la sua dipartita improvvisa, è come se si fosse spento un interruttore che ci ha lasciati tutti al buio. Ora toccherà a noi, a chi ti l’ha conosciuta e apprezzata come donna, come personalità di governo e rappresentante delle istituzioni, far sì che i tanti semi gettati da Jole nella sua terra di Calabria crescano e si moltiplicano. E siamo certi che è questo che lei vorrebbe». Così il Presidente dell’UDC in Consiglio regionale, Giuseppe Graziano, a nome del Gruppo consiliare regionale.

COMUNE DI CARIATI Il primo Presidente donna della Regione Calabria non c’è più. La bruttissima notizia che sta coinvolgendo emotivamente tutto il Paese, ci ha lasciato sinceramente commossi e sconcertati. La Calabria perde una guida che in questi mesi, specialmente nella fase più cruenta dell’emergenza sanitaria, ha saputo dimostrare la sua forza gentile, determinandosi con coraggio e responsabilità, anche nelle scelte più impopolari. Un dolore immenso ci pervade tutti.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco interpretando, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità i sinceri sentimenti di vicinanza ai familiari e a tutti quanti hanno avuto modo di apprezzare doti umane e politiche della Presidente Jole Santelli.

Al di là dell’appartenenza politica, il dolore per la sua prematura scomparsa accomuna tutti. Ricorderemo questa giovane donna al servizio della politica, delle istituzioni e della voglia di riscatto della Calabria che nella sua pur breve ma intensa esperienza aveva saputo oggettivamente trasmettere un messaggio di orgoglio e di sicurezza a tutte le donne. È l’eredità, che sicuramente non consola, che quante aspirano, con merito, ad occupare posti nelle ed ai vertici delle istituzioni, possono raccogliere.

PLANETARIO PYTHAGORAS REGGIO CALABRIA Il primo Presidente donna della Regione Calabria non c’è più. La bruttissima notizia che sta coinvolgendo emotivamente tutto il Paese, ci ha lasciato sinceramente commossi e sconcertati. La Calabria perde una guida che in questi mesi, specialmente nella fase più cruenta dell’emergenza sanitaria, ha saputo dimostrare la sua forza gentile, determinandosi con coraggio e responsabilità, anche nelle scelte più impopolari. Un dolore immenso ci pervade tutti.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco interpretando, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità i sinceri sentimenti di vicinanza ai familiari e a tutti quanti hanno avuto modo di apprezzare doti umane e politiche della Presidente Jole Santelli.

Al di là dell’appartenenza politica, il dolore per la sua prematura scomparsa accomuna tutti. Ricorderemo questa giovane donna al servizio della politica, delle istituzioni e della voglia di riscatto della Calabria che nella sua pur breve ma intensa esperienza aveva saputo oggettivamente trasmettere un messaggio di orgoglio e di sicurezza a tutte le donne. È l’eredità, che sicuramente non consola, che quante aspirano, con merito, ad occupare posti nelle ed ai vertici delle istituzioni, possono raccogliere.

CONFARTIGIANATO IMPRESE CALABRIA Confartigianato Imprese Calabria esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della presidente della Regione, Jole Santelli. “La Calabria perde la sua massima espressione istituzionale, il suo riferimento amministrativo più alto, e ci lascia tutti confusi e sgomenti, soprattutto in questo contesto politico, sociale ed economico così difficile – si legge nella nota di Confartigianato Calabria -. Ma il senso di vuoto umano che proviamo davanti alla improvvisa scomparsa di una donna così giovane, energica, tenace, che ha combattuto strenuamente, non può essere descritto con parole che rischiano di sembrare inutili e vuote. Alla famiglia giunga il più sentito cordoglio, perché quella che per noi era la presidente, una interlocutrice, una controparte, anche se a volte da contrastare sempre da rispettare e cercare un confronto costruttivo, per loro era una donna solare e amabile, una figlia, una sorella, una zia, una cara amica la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile”.

LUIGI TASSONE CONSIGLIERE REGIONALE PD “La notizia della scomparsa di Jole Santelli lascia dolore e tristezza nei calabresi ed in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Ai suoi familiari ed alle persone a lei vicine vanno le mie più sentite condoglianze”.

Con queste parole, il consigliere regionale del Pd Luigi Tassone manifesta cordoglio per la morte della presidente della Regione che ricorda come “persona determinata e coraggiosa, pronta a portare fino in fondo le proprie battaglie. Ci ha diviso la visione politica – conclude – ma ci ha unito lo spirito di far crescere e cambiare la Calabria”.

COMUNE DI CROSIA La comunità di Crosia esprime vero e sentito cordoglio per la prematura scomparsa del presidente della Calabria, On. Jole Santelli. Non una frase di circostanza ma un dolore sincero, misto a smarrimento, per aver perso una guida sicura e proiettata verso un processo di cambiamento, per una terra ahinoi ancora troppo arretrata, che era solo all’inizio. Promuovere la Calabria bella e dare forza ai suoi territori per farla crescere e sviluppare. Questo è quello che ci ha insegnato nella sua breve esperienza amministrativa la governatrice Santelli. Era innamorata di questa regione, dei suoi angoli più remoti che, non appena aveva la possibilità, andava a visitare, stando in moco composto tra la sua gente. Ma la donna Jole Santelli è stata anche un grande esempio di dignità umana. Che non si è arresa mai davanti agli ostacoli della vita, ha aggredito la sua malattia e le ha sempre sorriso. Il suo ricordo ed i suoi esempi rimarranno vivissimi in quanti hanno il difficile compito di amministrare quella terra che lei tanto amava. Ciao Presidente!

È questo il messaggio di cordoglio per la prematura scomparsa del Governatore della Regione Calabria, Jole Santelli, espresso dal Sindaco, Antonio Russo, e dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Russo, per conto della Giunta, dell’Assemblea civica e della comunità di Crosia.

FRANZ CARUSO PSI COSENZA “L’improvvisa scomparsa di Jole Santelli ci lascia sgomenti ed addolorati”. E’ quanto afferma il segretario della federazione del PSI di Cosenza, Franz Caruso, appena appresa la notizia. “Esprimo a nome mio personale, e di tutti i socialisti cosentini, sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia ed a tutti i suoi cari – conclude Caruso – Oggi è una giornata di lutto e di dolore per tutti i calabresi”.

I CONSIGLIERI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO “Una notizia terribile questa mattina ha svegliato tutti noi. La morte della presidente della Regione, Jole Santelli, ci ha lasciato sgomenti ed è difficile commentare il vuoto incolmabile che lascia nella nostra terra. Il suo sorriso e la sua capacità di ascolto facevano di lei una persona davvero speciale e anche se un brutale destino le ha tolto la

possibilità di esprimere le sue straordinarie doti umane e professionali, siamo certi che vivrà per sempre nei nostri cuori. Un abbraccio profondo giunga alla sua famiglia”.

MARCELLO ANASTASI CONSIGLIERE REGIONALE CAPOGRUPPO IO RESTO IN CALABRIA “Il dolore impedisce di esprimere a parole quanto sgomento abbia suscitato in noi tutti la notizia della scomparsa della presidente della Regione Jole Santelli, una giovane donna che aveva assunto con coraggio e determinazione il gravoso compito che i calabresi le avevano affidato e il cui nome resterà certamente nella storia di questa regione”.

È quanto dichiara Marcello Anastasi, capogruppo di “Io resto in Calabria” in Consiglio regionale che aggiunge: “A nome mio e del gruppo che rappresento esprimo profondo cordoglio e sincera vicinanza ai suoi familiari. La Calabria perde la sua guida, una figura importantissima che si è sempre contraddistinta per il rispetto e la lealtà istituzionale. E’ dunque necessario che tutte le forze politiche comprendano quanto sia difficile il periodo che abbiamo davanti e si impegnino affinché sia contraddistinto dalla pacificazione sociale e dal lavoro improntato esclusivamente ad affrontare i tanti problemi che quotidianamente gravano sui cittadini”.

COMUNE DI RENDE “Ha amato la vita sino all’ultimo respiro e sino all’ultimo respiro ha creduto in una Calabria capace di riscrivere la propria storia”: così il sindaco di Rende Marcello Manna alla notizia della scomparsa della governatrice regionale Jole Santelli, venuta a mancare all’improvviso la scorsa notte.

“Jole – ha proseguito il primo cittadino che ha dichiarato per domani il lutto cittadino e fatto porre le bandiere a mezz’asta dinanzi il municipio – non è più tra noi, ma il suo lascito sia monito alle generazioni future, a chi, come lei, si è sempre speso per il bene collettivo e per costruire un futuro più florido per la nostra terra. A lei mi legava una profonda amicizia e stima, nate, quando ancora avvocata, non aveva intrapreso la carriera politica”.

“La nostra presidente è stata una donna competente e capace, simbolo di tenacia e impegno. Il suo credere fortemente nelle istituzioni, la sua esperienza parlamentare insieme all’essere legata alla sua terra, ha fatto sì che la questione meridionale sia ritornata ad essere tema centrale della politica nazionale ed europea. Con lei, in qualità di presidente dell’AIC e dell’ATO Cosenza ho avuto modo di toccare con mano la solidità del suo agire politico sempre volto all’innovazione e alla sostenibilità delle idee e alla valorizzazione del nostro patrimonio identitario, delle eccellenze e delle risorse che dobbiamo tutelare. Non disperdiamo, dunque, questo patrimonio, questo ultimo gesto d’amore: lavoriamo insieme per il bene della Calabria”, ha concluso Manna.

Affettuosa, esuberante, piena di idee e soprattutto vitale! So che è contenta Iole e la voglio ricordare con una frase di Emma Goldman, “Se non posso ballare, allora non è la mia rivoluzione”, ha aggiunto l’assessora Marta Petrusewicz.

ASP DI COSENZA La Struttura Commissariale dell’ASP di Cosenza, e i dipendenti tutti esprimono cordoglio e infinita tristezza per la perdita prematura della Presidente della Regione Calabria On. Avv. Jole Santelli, una donna che ha dimostrato caparbietà forza e coraggio nell’affrontare l’importante carica istituzionale e nell’aver deciso di servire la sua terra in un momento così difficile della sua vita.

Esprimiamo la nostra vicinanza e affetto alla famiglia, agli amici e ai suoi collaboratori.

COMUNE DI BORGIA Il sindaco, Elisabeth Sacco, e il Consiglio Comunale di Borgia esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

La Presidente Santelli ha affrontato con grande coraggio e dignità la propria battaglia personale contro una malattia che non le ha lasciato scampo, anteponendo l’amore per la propria terra ad ogni scelta di comodo. Ha abbracciato in maniera consapevole il sacrificio dettato dall’enorme responsabilità che ha scelto con determinazione di affrontare senza mai perdere il sorriso e la vitalità che la contrassegnavano, anche davanti agli inevitabili momenti di sconforto. Ha lavorato senza risparmiarsi, fino all’ultimo dei suoi giorni, e questo le rende onore davanti alla comunità, agli amici e agli avversari politici che pur nella diversità non possono che riconoscerne profonda stima per l’impegno e la passione profusa. La Presidente ci lascia a soli 51 anni, a pochi mesi dall’inizio della consiliatura. Non ci sono parole per esprimere il dolore e lo smarrimento, e la vicinanza alla famiglia che subisce una perdita enorme. Addio Presidente Santelli.

FRANCO IACUCCI PRESIDENTE PROVINCIA DI COSENZA È una notizia che non avrei mai voluto ricevere. La morte di Jole Santelli mi addolora profondamente. Ha lavorato fino all’ultimo, ha sempre svolto il suo lavoro con passione, determinazione ed entusiasmo.

Una combattente, una donna tenace, ha continuato a svolgere il suo ruolo amministrativo e istituzionale nonostante i suoi problemi di salute, non si è mai tirata indietro per amore della nostra terra.

Conoscevo da molto tempo Jole, tra di noi c’è sempre stata, al di là delle diverse sensibilità politiche, una stima reciproca, rispetto, leale confronto e una grande amicizia. In questi mesi, da quando è stata eletta presidente della Regione, ho avuto modo di incontrarla più volte per programmare e confrontarci su una serie di iniziative e problematiche del territorio.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme.

SENATRICE SILVIA VONO (ITALIA VIVA) “Una donna tenace, che ha saputo reggere l’impegno di gestire una regione come la nostra, giorno per giorno, nonostante la malattia e le continue aggressioni che si sono susseguite ogni giorno. Il mio intervento in senato oggi va a te. Che la terra ti sia lieve.” Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono, intervenendo in aula a Palazzo Madama ricordando la governatrice della Calabria Jole Santelli.

LICEO CLASSICO TELESIO COSENZA Il Dirigente del Liceo Classico ‘Telesio’ di Cosenza, ing. Antonio Iaconianni, appresa la triste notizia della morte della Presidente della Regione Calabria, on. Jole Santelli, ha dichiarato: «E’ un momento di grande commozione e di grande dolore per me e per tutta la grande comunità scolastica che dirigo. Mi legavano a Jole Santelli amicizia e stima ed il confronto istituzionale con lei è stato sempre franco e leale. Oggi – ha continuato Iaconianni- mi piace ricordarla come nostra ex studentessa, che ha praticato le nostre aule ed i nostri corridoi e poi ha rappresentato a Roma, nelle istituzioni più alte, con entusiasmo ed autorevolezza la nostra terra di Calabria. Una donna coraggiosa, dinamica, appassionata ed innamorata della nostra difficile quanto bella terra. Domani – ha concluso il Preside – il nostro Liceo, con una autorevole rappresentanza, sarà presente alle esequie, seppure nel rigoroso rispetto delle norme anticovid. Ai suoi familiari in questo momento tanto difficile la vicinanza mia e della istituzione scolastica che dirigo». #iovadoaltelesio #unascuolameravigliosa.

FEDERFARMA CALABRIA Le farmacie calabresi hanno appreso con profondo sgomento della scomparsa della Presidente della Regione Jole Santelli ed esprimono le proprie condoglianze ai famigliari in questo momento di grande dolore.

Si tratta di una grave perdita che colpisce la nostra Regione in un momento difficile. Partecipiamo al lutto insieme a tutti i calabresi e siamo vicini alle persone che le erano care.

LEGACOOP CALABRIA I vertici di Legacoop Calabria, e l’organizzazione tutta, esprimono il proprio cordoglio per la prematura scomparsa della presidente della Regione, Jole Santelli. “Non ci sono parole per descrivere il profondo dispiacere e il senso di vuoto che si prova nell’apprendere questa triste e inaspettata notizia – si legge nella nota di Legacoop -. Davanti alla morte di una donna così solare, determinata, vitale e appassionata, le divergenze politiche o i contrasti amministrativi scompaiono davanti al muto dolore della perdita. Il nostro pensiero, quindi, va prima di tutto ai famigliari, agli amici, ai collaboratori ai quali esprimiamo solidarietà. La presidente Santelli ha combattuto a testa alta contro la malattia, senza farsi mai piegare: ha creduto nelle potenzialità della Calabria dove ha scelto di tornare dopo essere stata parlamentare e sottosegretaria, si è mossa spinta dalla passione e dalla determinazione, ha provato a scrivere una storia diversa per questa terra difficile. A lei va quindi il nostro pensiero commosso e un grazie”.

COMUNE DI DRAPIA SINDACO ALESSANDRO PORCELLI L’improvvisa e prematura scomparsa della Presidente Jole Santelli ci ha lasciati sgomenti e increduli. Esprimo a nome dell’Amministrazione comunale di Drapia, del Consiglio, di tutti i dipendenti e della intera comunità, sincero e profondo cordoglio alla famiglia.

Rimarrà in noi il ricordo di una donna forte che ha deciso di assumere un impegno gravoso per amore della Calabria e dei calabresi, pur cosciente della sua malattia. Questa testimonianza dovrà essere da monito per tutti noi affinché si mettano da parte rancori e divisioni e si operi quotidianamente ed in maniera esclusiva per il bene della nostra terra.

Addio Presidente!

UDICON CALABRIA “La morte della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, lascia un enorme vuoto nella nostra regione. L’U.Di.Con. Regionale Calabria esprime tutta la vicinanza a tutti i cari dell’On. Santelli – così il Commissario Regionale dell’Associazione dei Consumatori, Nico Iamundo, in una nota stampa per esprimere la sua personale commozione – una notizia che ha sconvolto il mondo della politica e dell’associazionismo di tutta la regione Calabria e di tutta la Nazione, una perdita improvvisa che causerà un vuoto incolmabile nella realtà in cui operava e nei cuori di chi collaborava con Lei. Col suo esempio di vita e di lotta, la prima Presidente donna della Calabria ci lascia un’importante eredità da proteggere e portare avanti: la sua bruciante passione, la sua innata curiosità, il suo indomabile spirito combattivo devono essere i fari che dovranno illuminare il cammino di chi dovrà proseguire nel suo incarico. Sicuramente la Calabria ed i calabresi saranno più soli, senza di Lei, ma quello che l’On. Santelli ha rappresentato è qui per restare – continua Iamundo – i valori più nobili della politica, incarnati nell’agire pubblico quanto in quello privato, hanno sempre primeggiato in ogni discussione e dibattito che la vedevano coinvolta, sempre in prima linea, e da lì bisogna ripartire per onorare la memoria della Presidente. Ha guidato la Calabria in questi pochi mesi, mirando alla conservazione, alla promozione del patrimonio storico e morale della nostra regione. Ci uniamo – conclude il Commissario Regionale U.Di.Con. Calabria – alla enorme sofferenza dei familiari e dei tantissimi amici che, ancora increduli come noi, in queste ore stanno affollando i social con messaggi di cordoglio e vicinanza ai parenti, ricordando che per tutta la vita l’On. Santelli è stata sempre in prima linea in favore della sua amata Calabria, senza risparmiarsi, e lo ha sempre fatto con amore ed entusiasmo”.

BASTA VITTIME SULLA STRADA STATALE 106 Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i gli iscritti dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, in questo momento di dolore per la prematura scomparsa del Presidente della Regione Calabria On. Jole Santelli, esprimono ai Familiari, ai parenti, agli amici tutti ed all’intera comunità calabrese sentimenti di cordoglio e di vicinanza ideale. #bastavittime106

FRANCESCO AIELLO DOCENTE UNICAL Con tristezza ho appreso della prematura morte di Jole Santelli. L’ho conosciuta durante la campagna elettorale delle regionali 2020 e, sebbene avessimo un’idea diversa sullo sviluppo della Calabria, il nostro rapporto è stato franco e cordiale. Porgo sentite condoglianze alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta.

SENATORE MARCO SICLARI La notizia della scomparsa della cara Jole ci lascia sgomento e dispiacere profondi. In poco tempo ha reso la Calabria Protagonista così come era il suo sogno ed il solenne impegno preso con i calabresi in campagna elettorale. Se ne va una grande donna di squadra, pronta sempre a spendersi in prima persona per mantenere l’unità e la compattezza del partito di Forza Italia e della coalizione di centrodestra. Ogni calabrese, grazie a lei, ha riscoperto l’orgoglio dell’identità e dell’appartenenza. Purtroppo non è riuscita a completare il programma elettorale che ci avrebbe consegnato una Calabria migliore e protagonista sullo scenario nazionale ed europeo.

Ha dimostrato di essere una vera combattente, lavorando a favore della Calabeia senza perdere un attimo di tempo. Adesso la Calabria avrà una combattente in più che affiancherà ed aiuterà i calabresi in ogni momento della loro giornata. Ha così mestamente concluso il senatore azzurro.

I DIRIGENTI E I DIPENDENTI DI PALAZZO CAMPANELLA Questo il messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia di Iole Santelli da parte dei dirigenti e di tutto il personale del Consiglio regionale della Calabria.

“Persone come la nostra Presidente non si scordano mai. Possiamo perdere la presenza, la voce, ma non l’esempio che ci ha lasciato e ciò che abbiamo appreso. Esprimiamo le più sentite condoglianze a tutti i familiari della nostra presidente Iole Santelli”.

COMUNE DI LOCRI È il momento del silenzio. Quel silenzio assordante che getta nello sconforto tutti noi, perché di fronte alla morte prematura di una donna coraggiosa e forte, non ci sono parole che possano descrivere ciò che si prova. Bandiere a mezz’asta stamattina nel Palazzo Comunale della Città di Locri e domani alle ore 12 l’Amministrazione Comunale, presso il Palazzo, commemorerà la presidente Santelli, con un momento di silenzio e di preghiera.

Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, esprime le sue condoglianze, attonito e dispiaciuto per aver perso un punto di riferimento con la quale aveva intrapreso molte battaglie nel percorso politico, ma soprattutto un’amica: «Anche per me, dopo venti anni di sincera amicizia, è veramente difficile accettare che sei andata via. Sei stata una amica vera e sincera. Il tuo affetto, la tua vicinanza e sostegno sono stati importanti in tanti momenti bui e difficili nell’impegno politico; da donna forte e coraggiosa hai sempre avuto modo di dare consigli».

È il momento del silenzio ma anche della consapevolezza che, al di là del credo politico, si è perso una donna che ha sempre combattuto in prima linea, e la sua carriera politica lo dimostra; lo ha sempre fatto, senza se e senza ma. Una rappresentante delle Istituzioni, una donna coraggiosa che, in pochissimo tempo, nonostante la sua precaria e delicata condizione di salute, aveva dimostrato di voler contribuire alla rinascita della nostra Regione, aveva dimostrato l’attaccamento e il sostegno alla nostra città e l’amore verso la Locride, luogo scelto per quelle che sono state le sue ultime vacanze. E anche in queste occasioni, riservava sempre attenzione e sostegno alle problematiche che attanagliano le nostre comunità.

Una donna che, consapevole della sua grande battaglia, si era messa in gioco, e, a modo suo, con la sua determinazione, con il suo fare, a volte incomprensibile e sfrontato, aveva intrapreso un’altra sfida, una sfida per la sua terra, per dimostrare che la Calabria non è seconda a nessuno. La sua voglia di vivere, senza piagnistei, senza mai arrendersi, questo Jole Santelli ha trasmesso in questo breve periodo alla guida di una regione che oggi piange. La battaglia più dura, quella personale, purtroppo, non le ha dato l’opportunità di dimostrare che è possibile farcela. Se ne è andata con il sorriso, il sorriso di una donna, un politico, un’amica che non conosceva, e non accettava, la parola sconfitta. E la sua morte non cancellerà certamente quanto ha voluto insegnare attraverso il suo fare.

ORGANISMI DI PARITA’ DELLA PROVINCIA DI CATANZARO La Commissione Pari opportunità, l’ufficio delle consigliere di Parità e il comitato unico di garanzia della Provincia di Catanzaro esprimono profondo cordoglio per la scomparsa della presidente della Regione Calabria: “Jole Santelli, morta a soli 51 anni, è stata la prima presidente donna della Calabria, persona appassionata, combattiva, sensibile e dedita all’ascolto. Ha lottato fino all’ultimo giorno contro la malattia portando avanti con impegno il suo incarico. Rivolgiamo alla famiglia della presidente Santelli le più sentite condoglianze”.

ARCIGAY I DUE MARI REGGIO CALABRIA Il consiglio direttivo del comitato Arcigay I Due Mari Reggio Calabria ha deciso di annullare la manifestazione prevista per sabato 17 ottobre #dallapartedeidiritti come segno di rispetto e cordoglio per la prematura scomparsa della presidente Jole Santelli.

Rivolgiamo sincere condoglianze alla famiglia della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli e a tutte le persone che gli hanno voluto veramente bene.

COMUNE DI ROCCELLA JONICA L’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti dell’intera comunità di Roccella Jonica, esprime sconcerto e profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Calabria, on. Jole Santelli, ricordandone l’affettuoso legame con la nostra cittadina.

Autorevole esponente politica, la Presidente Santelli è stata per tutti, pur nella sua troppo breve esistenza, un esempio di impegno per la nostra terra.

La ricorderemo a lungo così come l’abbiamo vista la scorsa estate nella nostra cittadina: solare, serena e disponibile al dialogo con tutti.