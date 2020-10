Reggio Calabria – Con l’operazione Pedigree 2 è in corso dalle prime ore di questa mattina una operazione della Polizia di Stato e dei Carabinieri del R.O.S. di Trento e Reggio Calabria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria.

Operazione Pedigree 2 contro la ‘ndrangheta: nel mirino la cosca Serraino

L’operazione Pedigree 2 è finalizzata all’esecuzione di 5 fermi di indiziato di delitto emessi nei confronti di elementi di vertice, luogotenenti e affiliati alla potente cosca della ‘ndrangheta Serraino operante nella città di Reggio Calabria e nel Trentino Alto Adige, ritenuti tutti presunti responsabili di associazione mafiosa. Gli investigatori del Ros di Reggio Calabria e Trento e della Squadra Mobile reggina – diretta dal primo dirigente Francesco Rattà – stanno eseguendo anche numerose perquisizioni e il sequestro di un esercizio commerciale.

Contestualmente è in corso – in coordinamento investigativo – la corrispondente operazione Perfido – coordinata dalla DDA di Trento nell’ambito di una indagine che ha consentito al R.O.S di Trento di accertare l’esistenza e l’operatività di una locale di ‘ndrangheta con influenza sull’intera provincia di Trento, quale proiezione della omonima struttura criminale operante in Cardeto (RC) ed oggetto della operazione in svolgimento a Reggio Calabria.

I particolari dell’operazione Pedigree 2 – saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso la sala conferenze della Questura di Reggio Calabria, alla presenza del Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri, del Questore di Reggio Calabria Bruno Megale e dei rappresentanti dei Reparti e Uffici operanti.