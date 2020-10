Siderno – Due liste per tentare la scalata al Comune di Siderno, un mix di giovani, professionisti ed esponenti della società civile che rispecchiano pienamente lo spirito delle assemblee del movimento ed il percorso portato avanti finora dal gruppo.

Elezioni comunali a Siderno

Sono state presentate, nella giornata di oggi, le liste del movimento #inpiedipersiderno: due le formazioni a sostegno del candidato sindaco, Stefano Archinà, scelto nell’assemblea del movimento qualche settimana fa. Due compagini competitive, che raccolgono importanti professionisti con competenze tra le più variegate, un mix che vede molti esordienti nell’agone politico, volti nuovi e giovani per inseguire un’operazione di totale rinnovamento all’interno della casa comunale, affiancati da professionisti esperti che sin da subito hanno aderito al progetto.

«Abbiamo scelto questa compagine – spiega il candidato a sindaco Stefano Archinà – pensando attentamente a tutte le esigenze che ha la città di Siderno. Veniamo da un commissariamento molto duro, al quale si è collegato nelle fasi finali una pesante crisi economica: è arrivato il momento di rialzarsi e siamo sicuri di aver creato la squadra migliore per il bene della nostra città».

Le due liste a sostegno di Stefano Archinà hanno ricevuto moltissime sottoscrizioni in Comune: «Questo ci onora – spiega il candidato sindaco del movimento – ma ora dovremo lavorare tanto per ridare la speranza ad una cittadina ormai avvitata su se stessa e sui suoi problemi: adesso i cittadini di Siderno hanno una grande responsabilità, la palla passa a loro. Noi adesso racconteremo quelle che sono le nostre idee per il futuro, presentando un programma che tiene insieme le emergenze da gestire e risolvere nell’immediato e la visione strutturale al 2030. Siamo convinti che i cittadini apprezzeranno la nostra chiarezza e il nostro approccio, volto al dialogo ed alla collaborazione tra tutte le parti. Siderno riparte se ogni cittadino da il suo contributo».

Ecco le due liste dei candidati alla carica di consigliere comunale:

Siderno Unita

1. Archinà Milena

2. Avellis Antonella

3. Bonavita Lorenza

4. Brullo Loredana

5. Calautti Maria

6. Diano Massimo

7. Di Chiera Carmen

8. Fiorenza Cosimo

9. Parisi Alessio

10. Rabotti Davide

11. Romeo Francesco

12. Scopelliti Renarto

13. Serafino Emilia

14. Sgarlato Pietro

15. Timpano Sebastiano

16. Trichilo Laura

#inpiedipersiderno

1. Albanese Paola

2. Belcastro Alessandro

3. Bolognino Carlotta

4. Caricari Vincenzo

5. Cordì Emilia

6. D’Agostino Maria Teresa

7. Falletti Francesco

8. Ferraro Alessia

9. Macrì Michele

10. Marcianò Alessia

11. Mazzaferro Paola

12. Muscatello Pasquale

13. Musolino Loredana

14. Reitato Claudio

15. Roberto Andrea

16. Surace Domenico