Cosenza – È sempre la provincia di Cosenza a far sorridere la Calabria con il SuperEnalotto. L’estrazione di sabato 7 novembre ha visto realizzare un “5” che ha regalato, al fortunato vincitore, 31.977,48 euro. La schedina vincente, riporta agipronews, è stata giocata a Montalto Uffugo presso il Bar Tabacchi Celebre, in via Benedetto Croce 39.

Il concorso di domani, martedì 10 novembre, prevede un Jackpot di 62,5 milioni. L’ultima sestina vincente è stata realizzata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Calabria l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.