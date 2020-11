Nell’evento #Apple di questa sera è tornato dopo anni Mr. #Pc. Al termine della presentazione dei nuovi Mac dotati del processore prodotto dalla casa di Cupertino, è tornata la presa in giro dei personal computer. Da quando Apple aveva adottato i processori #Intel non poteva più farlo, i suoi computer condividevano lo stesso cuore degli odiati (e pessimi) personal computer. Era meglio descriverne altre fantasmagoriche prestazioni, compresi i processori ogni volta più potenti di sempre, che battere la lingua sul dente dolente.

Già in vendita i Mac con processore Silicon

Oggi che si è liberata dei processori Intel e si costruisce in casa un nuovo processore (la cui validità e longevità è ancora tutta da verificare) Apple invece torna a sbeffeggiare i pc. Considerando che però ancora adesso nello store di Apple sono in vendita i Mac con processore Intel, come il Macbook 16 pollici, a un prezzo che va da 2800 a 3300 euro (3299.00 per l’esattezza, che è un gran risparmio in effetti) la sensazione è che stiano prendendosi gioco anche di chi ne ha acquistato uno da poco o magari lo comprerà nei prossimi giorni.

newz