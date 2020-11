Reggio Calabria – «Vigliacchi. Non c’è altro modo per definire chi si è macchiato di un atto così meschino. Con la complicità del buio della notte, balordi senza dignità, hanno ridotto così la scuola dell’infanzia Salice – Arghillà. Spero che al più presto e con pugno duro, gli organi inquirenti e la magistratura, facciano luce su quanto accaduto. Tutto il mio sostegno alla dirigente scolastica e al personale, costretti a far fronte a questo scempio». Così Enzo Marra, presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria.