I giorni che ci separano dalla fine di questo 2020 per molti aspetti turbolento, saranno particolarmente vivaci

Alcuni “gadget” in particolare condizioneranno l’andamento del mercato per parecchi mesi. Parliamo di colpi da 90 come l’Xbox serie X di casa Microsoft, della nuova Playstation 5, e di iPhone 12. Tra l’altro non potevano arrivare, commercialmente parlando, nel periodo migliore dell’anno, con il Black Friday, il Cyber Monday, e il Natale alle porte.

Un gaming mai visto prima

Tempo di grandi novità nel settore gaming, con le due eterni rivali Microsoft e Sony che immettono sul mercato quasi in contemporanea le miglior consolles di sempre: rispettivamente Xbox serie X e Playstation 5. Una vera e propria guerra a colpi di joypad quella in arrivo, in un mondo dove lo streaming comincia a farla da padrone. Ciò significa che entrambe le piattaforme verranno proposte in doppia versione, con e senza supporto ottico.

Nella seconda opzione, a patto di avere una connessione internet all’altezza della situazione, si giocherà online senza avere tra le mani fisicamente il titolo. Per intenderci, un po’ come accade con Netflix per i film. Il prezzo di uscita dovrebbe essere il medesimo per quanto riguarda le macchine con lettore DVD (499 euro). Per la versione priva di supporto ottico partirà invece avvantaggiata Microsoft: 299 euro contro i 399 euro della PlayStation 5 digitale.

Con il Black Fryday e il Cyber Monday alle porte però, non è da escludersi che possa presentarsi qualche occasione allettante sulle due consolles “antenate”, che grazie all’uscita dei nuovi modelli molto probabilmente caleranno di prezzo. Tenere d’occhio il volantino Mediaworld ad esempio, può rappresentare sicuramente un buona idea in tal senso. La nota catena di elettronica infatti, non è nuova a questo tipo di iniziative.

La saga iPhone continua

Sono mesi di grande fermento e novità anche per il comparto telefonia, grazie all’ingresso sul mercato di iPhone 12, che nella sua versione Mini e Max Pro debutterà proprio nel mese di novembre. Numerose le innovazioni tecnologiche introdotte soprattutto per il peso massimo della famiglia Apple, tra cui una versione nettamente migliorata, almeno secondo quanto dichiarato, di Face ID.

Un nuovo algoritmo infatti, dovrebbe rendere estremamente più rapido e preciso il riconoscimento facciale, con un immenso beneficio sia per lo sblocco del telefono, che per tutte quelle app che prevedono l’accesso biometrico. Anche sotto il profilo dell’autonomia le cose dovrebbero andare meglio per iPhone 12 rispetto al suo predecessore. Sempre secondo le indiscrezioni, le nuove batterie dovrebbero regalare un’ora in più di utilizzo.

Tecnologia e Natale: cosa mettere sotto l’albero

Dopo Black Friday e Cyber Monday, in arrivo c’è il Natale, altra occasione ghiotta commercialmente parlando per molti negozi. Non solo consolles e telefonia da mettere sotto l’albero, ma anche tutta una serie di gadget “minori”. Kobo Libra H20 ad esempio, un e-book reader disponibile in due colorazioni, bianco e nero, con 4 cover originali. Una risoluzione davvero molto alta, 1680 x 1264 a 300 ppi, completa il quadro.

Ciò che lascia perplessi è l’impermeabilità per un’ora a due metri di profondità. Verrebbe da chiedersi chi possa leggere un e-book sott’acqua, ma la tecnologia avanza senza permesso. Quanto meno il lettore non dovrà temere di rovesciare il caffè o altre bevande sul reader durante la lettura. E per un Natale all’insegna dell’atmosfera e del calore domestico, come non menzionare le Philips Hue Filament.

Si tratta di lampadine smart che nell’aspetto richiamano da vicino le tradizionali lampade tipo Edison. Il cuore pulsante però, è altamente tecnologico. Oltre ai filamenti Led che riproducono appunto l’illuminazione a incandescenza, sono dotate di un modulo bluetooth. Attraverso l’applicazione per smartphone Bluetooth Hue Philips, o un altro device a controllo vocale compatibile, sarà possibile ricreare qualsiasi ambientazione.