Catanzaro – «Quanto sostenuto dal procuratore Gratteri appena qualche giorno fa su un canale nazionale, intervistato sulla situazione sanitaria in Calabria, ci trova d’accordo solo in parte. Sicuramente concordiamo sulla necessità che il prossimo Commissario ad Acta sia persona di alto profilo con specifiche competenze manageriali sulla sanità: il Governo operi una scelta non politica ma legata al merito e alle capacità perché la nostra terra non necessità di pensionati, di prefetti, di generali, quanto piuttosto di un manager esperto, giovane e con la volontà di darsi da fare». È quanto dichiarano il segretario regionale Cnal, Sergio Marino, e il commissario nazionale sanità, Giuseppe Martorano.

«Tuttavia – proseguono – deve essere ben chiaro che l’attuale situazione sanitaria regionale, gravata da carenza di strutture, di personale medico e infermieristico, di personale amministrativo e sommersa da debiti (peraltro in molti casi non certificati), non è certo ascrivibile ai tanti che nella sanità lavorano ogni giorno, onestamente, cercando di fare del proprio meglio».

«E sono proprio le considerazioni fatte sui collaboratori del prossimo Commissario ad Acta – affermano i due sindacalisti – a lasciarci perplessi: intanto il Decreto Calabria prevede (art.1 co. 2) che i 25 collaboratori possano essere scelti da enti pubblici regionali e non solo da enti del servizio sanitario; e dunque non è certo reale pensare che le migliaia di dipendenti tra Aziende sanitarie e Regione siano tutti collusi o, nella migliore delle ipotesi, incapaci. Ci sembra questa una eccessiva semplificazione, un messaggio ingiusto e riduttivo di una realtà complessa, frutto anche di infiltrazioni mafiose, ma frutto soprattutto di incuria e incapacità prima politica e poi amministrativa. Lo stesso Gratteri – concludono Marino e Martorano – ci insegna che la criminalità organizzata prospera laddove lo Stato è assente o incapace di gestire i processi decisionali e amministrativi: e in Calabria la sanità è “governata” dallo Stato da oltre 10 anni».