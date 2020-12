Reggio Calabria – «Dopo avere salvato come amministrazione Falcomatà “Atam Spa” dal rischio concreto di default ed aver rilanciato e potenziato l’azienda implementando il personale ed il parco mezzi, il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria porta a compimento il percorso di potenziamento dell’azienda con una partecipazione di 300.000 euro che consentirà ad “Atam Spa” di proiettarsi in ambito Metropolitano con la formula “in house providing” necessaria per abbattere i costi e semplificare e velocizzare i servizi che saranno rivolti ad un territorio vasto e complesso che andrà ad interessare i 97 comuni dell’area metropolitana di Reggio Calabria». Queste le dichiarazioni dell’esponente della Direzione nazionale del Pd, Consigliere metropolitano delegato al Bilancio Antonino Castorina.

«L’approvazione da parte del Consiglio Metropolitano con voto unanime e condiviso – conclude Castorina – non solo è un risultato storico per un ente di concreta programmazione strategica ma è l’attuazione di un percorso che già il Consiglio Comunale di Reggio Calabria aveva avviato e che ha come orizzonte un area vasta come la città Metropolitana e l’obiettivo di estendersi verso la Sicilia anche alla luce dei protocolli siglati con l’Agenzia dello Stretto».