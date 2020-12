Roma – «Un organismo per recuperare le opere d’arte uscite dal territorio nazionale. È questo l’obiettivo della mozione a mia prima firma e sottoscritta da molti senatori del Movimento 5 stelle, con cui si impegna il Governo a creare un organismo indipendente apposito che abbia come proprio fine istituzionale il recupero delle opere d’arte indebitamente uscite dal territorio nazionale, attivando tutti i rimedi e gli strumenti giuridici che l’ordinamento pone a disposizione a tale scopo».

«Un compito, quello del recupero delle opere, che come si legge nel testo della mozione risulta molto difficile da realizzare, non solo a causa della spregiudicatezza e degli strumenti economici pressoché illimitati di cui dispone la criminalità implicata nel traffico internazionale di antichità e oggetti d’arte, ma anche per ambigua commistione dei ruoli».

«Da qui la proposta di un organismo che sia indipendente grazie alla selezione pubblica della maggior parte dei componenti, scelti dalle commissioni parlamentari deputate mediante esame collegiale del curriculum e audizione, garantirebbe quella determinazione e quella continuità di cui necessitano l’azione legale e diplomatica che sola può condurre a buon fine le rivendicazioni di capolavori ai quali il rientro in Italia, e null’altro, assicura la piena valorizzazione come fonti di conoscenza garantita dal ritorno nel proprio contesto originale».

Così in una nota la senatrice del Movimento 5 Stelle Margherita Corrado.