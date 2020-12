Roma – E’ Giuseppe Santalucia, rappresentante del gruppo delle toghe progressiste di Area democratica per la Giustizia, il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. A nominarlo è stato il ‘parlamentino’ del sindacato delle toghe, con 30 voti su un totale di 36.

L’elezione di Santalucia – giudice in Cassazione, esponente di Magistratura democratica, in passato capo dell’ufficio legislativo di via Arenula con Andrea Orlando ministro della Giustizia – arriva dopo le ‘fumate nere’ registrate nelle scorse settimane.

A sostegno dell’elezione di Santalucia – svolta con voto telematico – oltre al gruppo di Area, si erano detti quelli di Unicost e di Magistratura Indipendente-Movimento per la Costituzione, mentre avevano espresso contrarietà esponenti di ‘Articolo 101’. Oltre alle 30 preferenze per Santalucia, 4 voti sono stati per il presidente uscente Poniz, che questa mattina aveva ritirato la sua candidatura, e due le schede bianche.

Ora si dovrà procedere con l’elezione degli altri membri della Giunta.

Giuseppe Santalucia nuovo presidente dell’Anm, ha lavorato a Reggio Calabria come gip

Santalucia, nato 56 ani fa a Catania, è in magistratura dal 1989: è stato pm a Patti e a Messina, poi gip a Reggio Calabria. Nella sua carriera in toga ha passato anche periodi fuori ruolo, come magistrato dell’ufficio studi del Csm e, dall’agosto 2013 al febbraio 2018, come vicecapo prima, e capo poi, dell’ufficio legislativo del ministero. In Cassazione, Santalucia è stato addetto al Massimario e dal 2012 è consigliere alla prima sezione penale.