Bagnara Calabra – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, emerge il desiderio di ritrovare un pizzico di serenità e spensieratezza, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo.

Bagnara si appresta a vivere la festa più importante dell’anno illuminando le strade, le piazze e alcuni importanti luoghi simbolici per iniziativa dell’Amministrazione Comunale.

Oltre allo storico Corso Vittorio Emanuele II, la strada principale, sono state illuminate le piazze più frequentate, Piazza Morello, Piazza Matteotti e Piazza Marconi.

Una stella luminosa è stata posta presso tutte le Chiese del paese.

«Quest’anno la novità in assoluto – rende noto l’amministrazione comunale – è l’illuminazione del palazzo comunale, la casa di tutti i bagnaresi, con i colori bianco e azzurro della città a rappresentare, in questo momento di pandemia, l’unione di tutti i membri della nostra comunità.

Nell’attesa del Natale e del messaggio universale di pace e speranza che ci dona, le luci per le strade e le piazze di Bagnara intendono simboleggiare la voglia di rinascita e di unità, anche nei momenti più difficili».