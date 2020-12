Ardore – È terminata la due giorni di screening e controlli sul territorio comunale di Ardore, con un dato molto positivo: sono stati processati 141 tamponi e sono risultati tutti negativi.

«Questo importante risultato – dichiara il sindaco di Ardore, Giuseppe Campisi – naturalmente non ci deve fare abbassare la guardia, ma ci rasserena dimostrando che il trend Ardorese, comunque al di sotto della media regionale, è confermato anche da questi ulteriori controlli offerti dall’Amministrazione Comunale. Rinnoviamo i ringraziamenti alla sede della Misericordia di Melito PS, a tutti i suoi associati ed in particolare ai dott. Tripodi e Mallamaci (in foto) per la professionalità».