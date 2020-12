Siderno – Poco prima delle ore 23 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Siderno è intervenuta sul lungomare della stessa cittadina per un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, in un lido. Le fiamme si sono propagate sul terrazzino coperto e lo hanno interamente distrutto. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero al resto della struttura che è rimasta integra.

Il lido è in disuso, sequestrato e affidato al Comune. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un’ora, sono stati impiegati sei uomini e due mezzi del distaccamento di Siderno.