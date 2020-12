Calanna- Stamattina i Carabinieri sono intervenuti in una zona rurale di Calanna, dove sono stati rinvenuti i cadaveri di due coniugi, entrambi attinti da colpi d’arma da fuoco. Le vittime sono Giuseppe Cotroneo di 58 anni e la moglie Francesca Musolino di 51 anni. I rilievi e le successivi indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Calabria, sono in corso per ricostruire la dinamica del delitto.