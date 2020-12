Reggio Calabria – Gli studenti della 3AG, 4AG e 5AG frequentanti l’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’ITT “Panella Vallauri”, diretto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Nucera, hanno ricevuto una Menzione Speciale al “ Concorso Nazionale Scuole” della 21a edizione del “Sottodiciotto Film Festival & Campus” di Torino. Il Festival nasce su iniziativa della Città di Torino e dell’AIACE Torino come luogo di crescita e dialogo intergenerazionale per dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dagli under 18 e al cinema legato ai temi dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù.

Il riconoscimento è stato assegnato alle tre classi per la realizzazione del cortometraggio “APParenze”. Gli allievi sono stati coordinati dalla Prof.ssa Manuela Turano e il Prof. Fabio Comi. Il cortometraggio, già finalista al “Reggio FilmFest 2019”, è stato scelto tra i 175 titoli arrivati in finale, con la seguente motivazione: “Per la drammaturgia semplice ma efficace nel rendere l’evoluzione del protagonista, studente d’oggi che prende coscienza dei rischi di un uso smodato e inconsapevole delle nuove tecnologie. Un’opera apprezzabile anche per l’equilibrio tra ironia e dramma, tra intrattenimento e monito”.

Con questo importante riconoscimento, i ragazzi hanno visto premiati i loro sforzi e l’impegno profuso nella

realizzazione del cortometraggio. Gli obbiettivi didattici del progetto filmico erano quelli di far comprendere le

potenzialità della narrazione e della tecnica cinematografica per veicolare messaggi di valore, nonché sensibilizzare i ragazzi sull’utilizzo moderato e consapevole del cellulare. La cerimonia di premiazione si è svolta in modalità online in diretta streaming da Torino, Venerdì 4 Dicembre 2020.