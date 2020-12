Reggio Calabria – La Commissione per l’Emergenza Abitativa del Comune di Reggio Calabria, coordinata dalla presidente Maria Pia Porcino, di concerto con l’Assessore delegato al Patrimonio residenziale comunale Rocco Albanese, ha approvato la graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi per le persone in condizioni di emergenza abitativa residenti sul territorio del Comune di Reggio Calabria. A darne notizia in una nota congiunta la stessa Presidente Maria Pia Porcino e l’Assessore Rocco Albanese che hanno espresso soddisfazione per l’importante risultato raggiunto.

La graduatoria definitiva approvata dalla Commissione, sarà pubblicata nei prossimi giorni sull’albo pretorio del Comune. Subito dopo si entrerà nella fase operativa con la consegna degli alloggi alle famiglie che risulteranno idonee in graduatoria. “Naturalmente – ha spiegato la Presidente Porcino – la graduatoria tiene conto delle istanze presentate fino allo scorso mese di giugno. La Commissione continuerà a lavorare già nei prossimi giorni per esaminare quelle pervenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria al fine di valutarle ed arrivare alla compilazione di una successiva graduatoria”.

“E’ stato un lavoro complicato – ha aggiunto la Presidente – in questi mesi abbiamo messo ordine nel ginepraio di richieste che sono pervenute in questi anni, già a partire dal 2017, recuperando tutte le istanze e assegnando le proprità rispetto ai criteri previsti dalla normativa. Un lavoro meticoloso per il quale ringrazio tutti i settori che sono stati impegnati nei lavori della Commissione che, sono certa, sta già producendo importanti risultati in un settore nevralgico dell’Amministrazione comunale che ha a che fare con la vita quotidiana di centinaia di persone che si ritrovano loro malgrado ad esprimere l’esigenza di richiedere un alloggio in via d’emergenza”.

Soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dall’Assessore Albanese, che ha ringraziato i componenti della Commissione per il lavoro svolto. “Finalmente – ha spiegato l’Assessore – arriviamo alla pubblicazione della graduatoria definitiva, che ci consentirà di avviare la fase di consegna dei primi alloggi, secondo le richieste ex articolo 31, già a partire dai prossimi giorni. soprattutto in una città dove la nostra dove sono tante le situazioni di fragilità e dove l’assegnazione di un alloggio può costituire un solido riparo per famiglie in grande difficoltà”.

Un plauso per il lavoro svolto dalla Commissione è stato espresso anche dal Consigliere delegato all’Edilizia Residenziale Pubblica Giuseppe Sera che ha ringraziato la Dirigente avv. Fedora Squillaci e a tutti i funzionari che hanno collaborato con tenacia per raggiungere questo risultato. “Finalmente nei prossimi giorni sarà pubblicata la graduatoria dei soggetti in stato di emergenza abitativa – ha commentato Sera – si tratta di un primo concreto traguardo che ci eravamo prefissati insieme al Sindaco Falcomatà quando ha deciso di affidarmi questa delega, e che abbiamo portato a termine grazie al lavoro di squadra messo in campo dall’amministrazione. Credo sia fondamentale in questa fase accelerare più possibile le procedure, creando le condizioni per dare una risposta concreta alle persone che si trovano oggi in stato di bisogno. L’emergenza Covid e la conseguente crisi anche sul piano economico ha determinato un’inasprirsi delle condizioni di povertà di tante persone. A loro quindi ci rivolgiamo con l’obiettivo di raggiungere al più presto i risultati che ci siamo prefissati per poter dare un sollievo a chi ne ha più bisogno”.