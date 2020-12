Reggio Calabria – «La Calabria che fa impresa e innovazione, che crea occupazione e sviluppo e che nonostante tutto continua a credere e investire in questo territorio, fa parlare di sé e si impone positivamente in ambito nazionale e ai massimi livelli istituzionali. E’ la Calabria dei modelli virtuosi come quello rappresentato da System House”Premio dei Premi” alla System House, brillante realtà imprenditoriale specializzata nell’erogazione di servizi call center attiva in tutta Italia, in particolare nella città di Reggio Calabria, che di anno in anno fa registrare nuovi e sempre più ambiziosi traguardi sul piano del dinamismo, degli investimenti e della cultura del lavoro».

E’ quanto afferma il consigliere comunale, Giuseppe Marino, in relazione all’esito dell’XI Edizione del “Premio dei Premi” il prestigioso riconoscimento riservato ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario che vede tra i vincitori proprio l’azienda guidata dall’imprenditore reggino Agostino Silipo. Il premio è stato consegnato a Gaetano Silipo, Responsabile IT e Ricerca e Sviluppo, direttamente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

«In una fase così difficile, in cui l’emergenza Covid sta colpendo duramente l’economia e l’occupazione, specie nel nostro territorio, è motivo di grande orgoglio – prosegue Marino – poter mandare da Reggio Calabria un segnale di speranza in netta controtendenza grazie all’impegno e all’operosità di un gruppo imprenditoriale che ha sempre guardato avanti con entusiasmo e visione prospettica. L’anno che si sta chiudendo – sottolinea il consigliere comunale – sarà ricordato come uno dei più nefasti per l’umanità intera e le sfide che ci attendono, già nel breve periodo, impongono un forte senso di responsabilità accanto alla capacità di fornire risposte immediate alle istanze e ai bisogni della collettività».

«Alcune delle principali chiavi per affrontare il futuro che ci aspetta risiedono senza dubbio nella ricerca e nell’innovazione come opportunamente sottolineato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Settori cruciali nelle moderne dinamiche del mercato del lavoro a cui il nostro territorio deve guardare con sempre maggiore convinzione, quali ambiti di riferimento in cui creare opportunità di formazione e lavoro per i nostri giovani. E sono certo che in questa direzione – conclude Marino – l’esempio e il modello offerto da System House, forte di un know-how pluridecennale e di un apprezzamento pienamente consolidato in ambito nazionale, costituirà un punto di riferimento di assoluto rilievo nel quadro delle politiche di crescita e sviluppo che interessano il nostro territorio».