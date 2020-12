Reggio Calabria – «La vicenda che vede indagato l’avv. Antonino Castorina è frutto di una valutazione degli atti in un’ottica esclusivamente accusatoria. Di certo con la stessa documentazione in atti si potrà, tra breve, dimostrare l’estraneità del consigliere comunale il cui agire politico è sicuramente scevro da logiche che possano avere risvolti di natura giudiziaria». E’ quanto afferma il difensore di fiducia di Castorina, l’avvocato Natale Polimeni, in merito all’indagine che ha visto il consigliere comunale del Pd agli arresti domiciliari per falsi in atto pubblico e reati elettorali in relazione alle scorse elezioni comunali del 20 e 21 settembre.